Schlüsseltag 8. Dezember

Corona-Schutzmaßnahmen: BM Anschober appelliert an den Handel

Hintergrund | 0 | | Dominik Schebach | 04.12.2020

In der gestrigen ZiB2 appellierte Anschober an Handel und Konsumenten, bei der kommenden Öffnung die Schutzmaßnahmen einzuhalten, um den derzeitig positiven Trend bei den Infektionszahlen nicht zu gefährden. (© Dragan Tatic/BKA)

Kommenden Montag kann der Handel mit Schutzmaßnahmen gegen COVID-19 wieder öffnen. Angesichts der langsam sinkenden Infektionszahlen appellierte deswegen Gesundheitsminister Rudolf Anschober in der gestrigen ZiB 2 an Handel und Konsumenten, mit der Situation verantwortungsvoll umzugehen und die Beschränkungen auch einzuhalten.

Die Schutzmaßnahmen sollen zudem von Gesundheitsbehörden und Exekutive streng kontrolliert werden. Auch solle es bei Verstößen gegen diese Vorschriften durchaus auch Strafen geben. „Der Handel muss dafür sorgen, dass die Vorgaben eingehalten werden. Darum müssen sich die Betriebe kümmern. Diese müssen sich entsprechend vorbereiten und nicht die Verantwortung bei den Mitarbeitern abladen. Da braucht es es Schutzsysteme, Kontrollsysteme und Zugangssysteme. Ich gehe davon aus, dass der Handel die Chance nutzen will“, so Anschober in der ZiB2. „Ich habe den Eindruck, dass hier jeder sehr vernünftig agiert. Die bisherigen Gespräche haben gezeigt, dass der Handel weiß, was auf dem Spiel steht.“

Die Vorgaben werden jedenfalls penibel kontrolliert. Ein Schlüsseltag werde in dieser Hinsicht der 8. Dezember. Für eine erfolgreiche Wiedereröffnung des Handels brauche es allerdings auch die Mithilfe der Konsumenten, wie Anschober festhielt, damit die derzeitige positive Entwicklung bei den Infektionszahlen nicht gefährdet werde. Er appellierte deswegen an die Bevölkerung, nicht sofort in den ersten Tagen in den Handel zu drängen. „Tätigen Sie nicht alle Einkäufe sofort. Auch der 9. Dezember ist ein Tag.“

Mit einem @-Insider auch das Bundesgremium des Elektro- und Einrichtungsfachhandels die Mitglieder über die Rahmenbedingungen informiert. Ein Maßnahmenkatalog der WKÖ zum sicheren Aufsperren findet sich hier.