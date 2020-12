Zusätzlicher Anreiz fürs Onlineshoppen

Gratis Versand bei mediamarkt.at

Hintergrund | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 04.12.2020

Vom 5. bis inkl. 8. Dezember 2020 verrechnet MediaMarkt seinen Kunden bei der Onlinebestellung keine Versandkosten. Damit soll ein zusätzlicher Anreiz fürs Onlineshoppen gesetzt und der erwartete Besucheransturm abgefedert werden.

„Wir möchten unseren Kunden einen möglichst sicheren und attraktiven Rahmen für Ihre Weihnachtseinkäufe bieten, deswegen haben wir uns entschlossen, einen zusätzlichen Anreiz fürs Onlineshoppen zu setzen. Wer bei uns zwischen 5. und 8. Dezember auf mediamarkt.at einkauft, spart sich bei MediaMarkt die Versandkosten und kann sich Produkte kostenlos und kontaktlos nach Hause liefern lassen. So wollen wir den zu erwartenden Besucheransturm auf unsere Märkte abfedern“, erklärt Richard Zweimüller, Vertriebsleiter bei MediaMarkt.

MediaMarkt sagt zwar, dass der kostenlose Versand auf „alle Produkte im Onlineshop“ gilt, die zwischen dem 5. und 8. Dezember 2020 auf mediamarkt.at gekauft werden. Das stimmt aber nicht ganz, denn Produkte der Marken Miele und Liebherr sind ausgenommen, wie der Elektroriese ergänzt.

Auch alle 53 MediaMärkte in Österreich öffnen am 7. Dezember wieder – natürlich unter Einhaltung „aller vorgeschriebenen und empfohlenen Sicherheits- und Hygienevorgaben“, wie das Unternehmen betont. Ab 7. Dezember wird auch wieder die „Click & Collect“-Option angeboten: Produkte können auf diesem Weg von zuhause aus im Onlineshop bestellt und vor Ort beim Markt der Wahl abgeholt werden. Um Wartezeiten vor Ort zu vermindern, bietet MediaMarkt ab sofort auch die Möglichkeit der Marktabholung mit Terminreservierung an. „Die Terminvereinbarung ist für Kunden, die die Marktabholung gewählt haben, ganz einfach online mit Erhalt der Abholbenachrichtigung möglich“, erklärt Zweimüller, der auch noch die verlängerten Umtauschfristen rund um Weihnachten erwähnt: „Alle Produkte, die bis 24. Dezember 2020 bei MediaMarkt gekauft werden, können bis inklusive 9. Jänner 2021 umgetauscht werden.“