Messedoppel in Salzburg: „Buchungsstand hervorragend“

küchenwohntrends und möbel austria 2021 erstmals hybrid

Die Branche | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 07.12.2020

Das Messedoppel küchenwohntrends und möbel austria findet von 5. bis 7. Mai 2021 in Salzburg statt - erstmals in hybrider Variante, soll heißen, jeder Austeller ist sowohl physisch mit einem Messestand vor Ort als auch online vertreten. (Bild: Trendfairs)

Das Messedoppel küchenwohntrends und möbel austria findet 2021 wieder in Salzburg statt - im kommenden Jahr erstmals als Hybridveranstaltung, also sowohl am Messegelände als auch online, wie Veranstalter Trendfairs diesen Herbst informierte. Der aktuelle Buchungsstand liege übrigens schon jetzt über dem der jüngsten Veranstaltung 2019 ...

Die fünfte Auflage des Messedoppels küchenwohntrends und möbel austria 2021 findet von 5. bis 7. Mai in Salzburg statt. Konzipiert als Hybrid wird das Event sowohl am Messegelände als auch online abgehalten. „Der aktuelle Buchungsstand liegt über dem der jüngsten Veranstaltung 2019, was sowohl für den Event selbst, als auch für den Bedarf an wertigen Kommunikations- und Geschäftsplattformen grundsätzlich spricht“, wie Michael Rambach, Trendfairs GF, erklärt. Verbindlich zugesagt aus dem Segment Küche haben unter anderem: AEG, Bauformat, Berbel, Blanco, Bora, Bosch, Casodesign, Cuciniale, Elektra Bregenz, Gorenje, Häcker, Liebherr, Miele, Neff, Nobilia, Oranier, Quooker, Sachsenküchen, Schüller und Next125, Siemens, Sparber, Strasser oder Systemceram. In der Produktgruppe Accessoires und Zubehör präsentieren sich beispielsweise Berghoff, HKT, Naber, Ozonos, Plasmamade oder Schachermayer. Stark vertreten wird wiederum der Bereich Dienstleistungen, IT und Verbundgruppen sein mit CAD+T, Carat, Compusoft, Der Kreis, Gertler, GFM-Trend, Küchentreff, Olina oder SHD. Aus dem Bereich Wohnen präsentieren beispielsweise Altholz, Anrei, Dormiente, Gaderform, Grassmann, Joka, JustLaser, Mayer, Sedda, Ponsel, Relax, Ronald Schmitt, Schösswender, SIHGA oder auch Wimmer. Die Teilnehmerliste für „Schlafen“ glänzt mit Namen wie Elastica, Flexinno, Regina, Rössle Wanner, Schlafkomfort oder Sembella

Wie Trendfairs sagte, sei die für dieses begehrte Messeevent sonst kaum überraschende Ausstellernachfrage im „Corona-Jahr 2020“ doch außergewöhnlich und spreche für den Bedarf im Markt, für Termin und Ort sowie für das Vertrauen in das Management von Veranstalter Trendfairs und dem Möbel- und Holzbau-Cluster (MHC) der oö. Standortagentur Business Upper Austria.

Im Fokus

Im Fokus deren Teams stehe heuer vor allem „die Sicherung der körperlichen Unversehrtheit aller Aussteller und Besucher vor Ort“. Die neue, moderne Messehalle 10 in Salzburg schaffe dazu ideale Voraussetzungen – „so gestattet die Hallengröße im Verhältnis zur Ausstellungsfläche, auf zahlenmäßige Beschränkungen gleichzeitig anwesender Personen zu verzichten“, sagt der Veranstalter.

Jeder Aussteller auch Online präsent

Auch mit Blick auf weitere Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen stehen die Ampeln auf „Grün“: „So ist der ständige Luftaustausch mit permanenter Frischluftzufuhr über ein Hochleistungs-Zuluftsystem sichergestellt. Auch die Trennung von Ein- und Ausgängen ist bereits planerisch festgeschrieben. Mit den Erfahrungen des Organisationsteams, wird das Messedoppel parallel als Online-Veranstaltung in einer bereits weiterentwickelten Version starten. Jeder Aussteller wird auch als Online-Aussteller präsent sein“, erklärt Trendfairs.

Gemeinschaftsausstellung „Smart Home“

Erstmals wird es die Gemeinschaftsausstellung „Smart Home“ geben. Trendfairs dazu: „Ein Wohnraum, der mitdenkt, oder Küchengeräte, die sich intelligent vernetzen und den Alltag erleichtern, sind längst keine Zukunftsvision mehr. Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz smarter Systeme ist jedoch eine Berücksichtigung bei der Einrichtungsplanung. Eine zentrale Rolle dabei spielen Architekten und Einrichtungsplaner. Diese Besucherzielgruppe finden Aussteller von Smart Home-Produkten in Salzburg bevorzugt vor. Für die Teilnahme an der Gemeinschaftsausstellung hat das Veranstalterteam ein attraktives Komplettpaket zusammengestellt, Ansprechpartner sind Erich Gaffal und Marc Röder.“

Sehr ausstellerfreundliche Stornooption

Für maximale Planungssicherheit auf Ausstellerseite wurde die Stornooption sehr ausstellerfreundlich gestaltet, wie der Veranstalter erläutert. „Aus heutiger Sicht kommen diese jedoch nur zum Tragen, wenn durch Entwicklung der Pandemie von den Bundesregierungen Reisebeschränkungen erlassen werden.“