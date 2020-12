Hot! Unsicherheit zu groß, Verschiebung auf Februar 2022

Bauen+Wohnen Salzburg 2021 abgesagt

Hintergrund | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 07.12.2020

Barbara Leithner, COO Reed Exhibitions Österreich, informiert darüber, dass die „Bauen + Wohnen Salzburg 2021“ abgesagt wird. (Foto: Reed Exhibitions/ Sebastian Datzreiter)

Westösterreichs größte Publikumsmesse für Bauen, Wohnen und Energiesparen, die „Bauen+Wohnen Salzburg“ war für Februar 2021 anberaumt. Aufgrund der corona-bedingten Ungewissheit wurde sie nun aber abgesagt. Aussteller und Partner stehen dem geplanten Termin im Februar 2021 kritisch gegenüber. Eine Verschiebung oder ein rein digitales Event sei nicht vorgesehen, wie Reed Exhibitions insformiert.

In Abstimmung mit der Branche hat sich Reed Exhibitions Österreich dazu entschlossen die „Bauen+Wohnen Salzburg“ für Februar 2021 corona-bedingt abzusagen. Die Entscheidung spiegle die aktuelle Situation der Wirtschaft und die Haltung vieler Unternehmen wider. Mit dem Schritt werde Ausstellern wie auch Partnern die erforderliche Planungssicherheit gegeben. „Es ist natürlich bitter, eine für den Standort Salzburg und die lokale Wirtschaft so erfolgreiche und beliebte Messe zu verschieben. Wir haben unter großen Anstrengungen versucht, den Termin zu halten. In Hinblick auf die vorherrschende Unsicherheit sowie auf die Unklarheit bezüglich der Rahmenbedingungen zu Jahresanfang wären weitere Investitionen für uns, aber vor allem für die vielen Aussteller, unverantwortbar. Daher mussten wir uns schweren Herzens für eine Verschiebung auf Februar 2022 entscheiden.“, begründet Barbara Leithner, COO Reed Exhibitions Österreich.

„Wir lassen uns dadurch aber nicht aufhalten, sondern blicken optimistisch nach vorne. Ab sofort konzentrieren wir uns nun umso mehr auf die Vorbereitung einer erfolgreichen ‚Bauen+Wohnen 2022‘. Dabei ist es uns wichtig, schon jetzt optimale Rahmenbedingungen für unsere langjährigen Aussteller und Partner zu ermöglichen“, so Leithner. Die nächste Ausgabe der beliebten und etablierten Publikumsmesse wird von 10. bis 13. Februar 2022 stattfinden