„Weihnachten kann kommen“

Dyson Geschenke-Guide

Kleingeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 07.12.2020

Dyson at ein paar Anregungen für Weihnachtsgeschenke zusammengestellt. (Fotos: Dyson)

Auch Dyson möchte bei der Weihnachts-Geschenkesuche unterstützen und präsentiert in seinem Geschenke-Guide ein paar Anregungen.

„Das passende Geschenk zu finden und seinen Liebsten eine Freude zu bereiten kann schnell zu einer richtigen Herausforderung werden. Damit im Advent noch Zeit zum Genießen bleibt, haben wir den passenden Geschenke-Guide parat, bei dem für jeden etwas dabei ist“, so Dyon einleitend.

Dyson Corrale Haarglätter

Zu den Empfehlungen zählt deines der jüngsten Beauty-Tools aus dem Hause Dyson, der kabellose Dyson Corrale Haarglätter, der in der Geschenkeedition mit einer Haarbürste und einem Entwirrkamm präsentiert wird. Dyson beschreibt: „Unser Corrale Haarglätter ist der einzige Haarglätter mit biegsamen Kupferheizplatten, die die Haare umschließen. Mit dem patentierten Plattendesign können gewünschte Styles mit weniger Hitze als bei herkömmlichen Haarglättern erzielt werden. Dies führt dazu, dass die Haarschäden um bis zu 50% reduziert werden. Der Dyson Corrale Haarglätter verfügt über drei Temperatureinstellungen:165 °C, 185 °C sowie 210 °C und kann dank 4-Zellen-Lithium-Ionen-Akku kabellos verwendet werden.“

Verfügbarkeit:

Der Dyson Corrale ist in diversen Farben ab 449.- Euro UVP erhältlich. In der Weihnachtsedition 2020 ist ein Bürste-Kamm-Set automatisch im Preis mit dabei, wie das Unternehmen erklärt.

Dyson Airwrap Haarstyler

„Mit dem Airwrap können verschiedene Looks erzielt werden, ohne extreme Hitze und egal für welchen Haartyp“, so das Versprechen von Dyson. Dank seines starken Luftstroms, der das Haar gleichzeitig trocknet und stylt, sei jeder Look möglich: „Ob voluminöse Locken, natürliche Wellen oder glatte, glänzende Haare. Mit seiner intelligenten Temperatur-Regulierung wird die Hitze bis zu 40 Mal pro Sekunde überprüft und schützt so das Haar vor extremen Hitzeschäden und bewahrt den natürlichen Glanz“, beschreibt der Hersteller.

Verfügbarkeit:

Der Dyson Airwrap ist in zwei Farben und Längen (Fuchsia/Anthrazit, Violett/Schwarz) für 499,- Euro UVP erhältlich.

Dyson V11 Absolute Extra Pro

Durch die Wohnung komplett kabelfrei und hocheffizient jede Ecke reinigen? Das soll mit dem V11 Absolute Extra Pro möglich sein, wie Hersteller Dyson sagt und ergänzt: „Unser neuester kabelloser Staubsauger bietet dank eines neuen Click-in Akku-Systems eine Laufzeit von bis zu 120 Minuten – und garantiert dabei eine Reinigung ohne Saugkraftverlust.“

Verfügbarkeit:

Der Dyson V11 Absolute Extra Pro ist ab 799.- Euro UVP erhältlich.

Dyson Pure Humidify+Cool

Beim Pure Humidify+Cool handelt es sich um Dysons ersten 3-in-1-Luftreiniger mit Befeuchtungs- und Ventilatorfunktion, der jeden Winkel des Raumes hygienisch befeuchtet. „Er nutzt die UV-C-Technologie zur hygienischen Befeuchtung im Winter, für kühlenden Luftstrom im Sommer und zur effizienten Reinigung das ganze Jahr über“, wie Dyson sagt und ergänzt: „Die Qualität der Raumluft ist im Winter immer ein Thema – heuer ganz besonders, weil wir mehr Zeit denn je zu Hause verbringen.“ Der Dyson Pure Humidify+Cool soll übrigens nicht nur für eine angenehme Luftfeuchtigkeit sorgen, „er filtert auch 99,95% aller schädlichen Partikel, inklusive der berüchtigen Aerosole, aus der Raumluft“, wie Dyson erklärt.

Verfügbarkeit:

Der Dyson Pure Humidify+Cool ist ab 799.- Euro UVP auf Dyson.at erhältlich.