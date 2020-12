Fit und gepflegt von Kopf bis Fuß

Geschenkideen von Beurer

07.12.2020

Beurer bietet von kuscheligen Wärmeprodukten über Beauty-Helfer bis hin zu Geräten für das Home-Workout einige Inspirationen für den weihnachtlichen Gabentisch, über die sich auch Familie und Freunde freuen. (Fotos: Beurer)

Weihnachten rückt näher und bei vielen Leuten drängt sich die Frage nach Geschenkideen auf. Im Sortiment von Beurer gibt es einige Produkte, die sich hervorragend als Gabe unterm Christbaum eignen, Produkte, die für eine Extraportion kuschelige Wärme sorgen, als Beauty-Helfer fungieren oder beim Home-Workout unterstützen.

„Mit der neuen Wärmedecke HD 75 Cosy Nordic gehören kalte Tage und Nächte der Vergangenheit an“, verspricht Beurer. Das Obermaterial ist flauschig weich, anschmiegsam und fusselfrei. Die individuelle Wärme kann über sechs Temperaturstufen eingestellt werden. Dank der elektronischen Temperaturregelung, dem Beurer Sicherheitssystem und einer Abscha

ltautomatik nach drei Stunden sei maximale Sicherheit garantiert, wie der Hersteller verspricht. Die HD 75 Cosy Nordic ist nach Öko-Tex Standard 100 zertifiziert und verfügt über einen modernen Handschalter, der für die Maschinenwäsche der Wärmedecke bei 30 Grad einfach abgenommen werden kann.

HD 75 Cosy Nordic: 79,99 Euro UVP, verfügbar, 3 Jahre Garantie

Beheizbarer Schlauchschal HK 37 To Go

Als Extratipp bringt Beurer den beheizbaren Schlauchschal HK 37 To Go ins Spiel, der für kuschelige Wärme unterwegs sorgt. „Die integrierte Powerbank sorgt auch während des Winterspaziergangs für zwei Stunden kabellose Wärme“, beschreibt das Ulmer Unternehmen.

HK 37: 61,99 Euro UVP, verfügbar, 3 Jahre Garantie

MP 64 Maniküre/Pediküreset

Eine professionelle Nagelpflege zu Hause verspricht Beurer mit dem Maniküre/Pediküreset MP 64. Der Hersteller beschreibt: „Das kraftvolle Akkugerät bringt rissige Nägel an Händen und Füßen wieder in Form. Mit drei Geschwindigkeitsstufen und zehn hochwertigen Aufsätzen zur Nagelpflege und Hornhautentfernung sowie einer Schutzkappe für Nagelstaub kann die Anwendung individuell erfolgen. Für Sicherheit sorgt eine Abschaltautomatik nach 20 Minuten. Mithilfe des Micro-USB-Anschlusses kann das Gerät innerhalb von drei Stunden wieder aufgeladen werden und steht für eine erneute zweistündige Akku-Anwendung bereit.“

MP 64: 94,99 Euro UVP, verfügbar, 3 Jahre Garantie

EM 95 Bluetooth EMS homeSTUDIO

Zu den Neujahrs-Vorsätzen zählt meistens das Fit-bleiben. Mit dem EM 95 Bluetooth – EMS homeSTUDIO verspricht Beurer ein „HighEnd-Gerät für effektives EMS-Training zu Hause“. Individuelle Workouts seien in Kombination mit der kostenfreien „beurer EMS HomeStudio“ App möglich. Der Nutzer kann zwischen den Bereichen „Fitness & Power“ und „Relax & Wellbeing“ wählen. Insgesamt sind 20 vordefinierte Workouts mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad in der App verfügbar. Darüber hinaus lassen sich aus 50 Übungen eigene Workouts nach Belieben erstellen. Die Übungen werden in Videos von einem Virtual Coach angeleitet. Zum Gerät gehören vier Manschetten zur Stimulation der Oberschenkel- und Oberarmmuskulatur sowie acht selbstklebende Gel-Elektroden, die über vier separate Kanäle gesteuert werden. In der App veranschaulichen Grafiken die eigene Leistung, zeigen den Trainingsfortschritt und Optimierungspotentiale auf. Zudem wird die Trainingshäufigkeit über den Kalender getrackt. Die App verfügt außerdem über eine Multi User Funktion und kann von mehreren Benutzern auf demselben Smartphone oder Tablet verwendet werden – „besonders praktisch für Familien, WGs oder Teams“, ergänzt Beurer.

EM 95 Bluetooth: 459,99 Euro UVP, verfügbar, 3 Jahre Garantie