„EP:Ein gutes Gefühl, regional zu kaufen!“

ElectronicPartner: nächste Runde der großen TV-Imagekampagne gestartet

Hintergrund | 1 | | Wolfgang Schalko | 08.12.2020

EP:Markenhändler aus ganz Österreich sind seit gestern wieder auf den heimischen TV-Schirmen präsent.

Seit dem gestrigen Montag laufen die neuen TV-Imagespots der Kampagne „EP:Ein gutes Gefühl, regional zu kaufen!“ im Fernsehen. Wie schon beim Auftakt Mitte Oktober sind auch diesmal wieder EP:Fachhändler aus ganz Österreich dabei.

Im Rahmen der Marketing-Offensive von ElectronicPartner sind seit 7.12. weitere EP:Fachhändler österreichweit auf den Sendern der ProSiebenSat1PULS Gruppe und auf den regionalen Sendern der R9-Gruppe (W24 in Wien, schauTV im Burgenland, LT1 in Oberösterreich, N1 in Niederösterreich, KT1 in Kärnten, TirolTV in Tirol, LändleTV in Vorarlberg, kanal3 in der Steiermark und RTS in Salzburg) im Fernsehen.

Zu sehen gibt’s die einzelnen TV-Spots unter den folgenden YouTube-Links:

https://www.youtube.com/watch?v=_fsBbMLdq-0

https://www.youtube.com/watch?v=MGFjPZ_RVuk

https://www.youtube.com/watch?v=n7H9Ma4zGCo