Electrolux: Teilzeit-Vertriebsassistent (m/w/d) gesucht

Hot! Vertriebsassistent Auftragsbearbeitung (m/w/d) in 2345 Brunn am Gebirge, Campus 21

Die Branche | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 09.12.2020

Electrolux Österreich sucht für sein Serviceteam Teilzeit-Unterstützung in Form eines Vertriebsassistenten zur Auftragsbearbeitung (m/w/d). Zu den Aufgaben zählen ua. die Erfassung von Aufträgen in elektronischer und telefonischer Form sowie die telefonische Beratung der Endkunden und die Betreuung des Webshops.

Das Electrolux Serviceteam in Österreich ist bestrebt seinen Händlern und Endkunden stets ein herausragendes Kundenerlebnis zu bieten. Dazu gehört auch die professionelle Bearbeitung der eingehenden Kundenaufträge. Nun wird ein Vertriebsassistent (m/w/d) im Umfang von 23 Stunden/ Woche gesucht, der die Aufträge in elektronischer und telefonischer Form erfasst, den Bestellprozess hauptsächlich in SAP abwickelt, die Endkunden telefonisch beratet und die Webshops betreut.

Ihre tägliche Arbeit

• Buchung und Kontrolle von Kundenaufträgen im SAP und Rex (AS400)

• Abwicklung von Kundenreklamationen, Retouren und Ersatzteilbestellungen

• Auskunft hinsichtlich Lieferterminen und Warenverfügbarkeit an unsere Kund*innen

• Ersatzteilbestellungen abwickeln und Ersatzteilnummern bereitstellen

• Bestellungen für Point of Sale Materialien

• Planung von Sondertransporten

• Ansprechpartner für Kunden in allen verkaufsbezogenen und administrativen Themen

• Unterstützung des Vertriebscontrollings mit Auswertungen und Statistiken

• Aufbereitung von Kundendaten, zB. Preisspiegel und Aktionsübersichten zur Weiterverwendung durch die Key-Account-Manager bzw. durch die Vertriebsleitung

• Bereitstellung von Bild- und Textmaterial für den Vertrieb oder Kunden in Abstimmung mit dem jeweiligen Key-Account-Manager

• Veröffentlichung und Bereitstellung getroffener Vereinbarungen an alle relevanten Stellen des Unternehmens

• Gestaltung von Preislisten und Angebotsverfolgung sowie Werbeplanung

Sie sind

Kundenorientiert. „Das heißt, mir Ihrer empathischen und verständnisvollen Art stärken Sie das Vertrauen unserer Kunden“, so Electrolux.

Kommunikativ. Sie besitzen also eine hervorragende Ausdrucksweise und haben Freude am Kontakt mit Kunden.

Lösungsorientiert: „Mit einer positiven Grundeinstellung und flexibler Herangehensweise schaffen Sie überzeugende Lösungen“, sagt Electrolux.

Eigenverantwortlich. Sie arbeiten selbständig, zuverlässig und sorgfältig.

Ihre Qualifikation und Erfahrung

Electrolux wünscht sich vom neuen Teammitglied folgende Qualifikationen und Erfahrungen:

• Abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung

• Mindestens eineinhalb Jahre Berufserfahrung in einem vergleichbaren Aufgabenbereich im Vertrieb

• Guter Umgang mit SAP

• Sehr gute PC- und MS-Office-Kenntnisse sowie eine gewisse IT-Affinität

• Hohe Vertriebs- und Serviceorientierung sowie Digitalkompetenz

• Sehr gute Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntniss

Electrolux bietet

Für diese Teilzeitanstellung im Ausmaß von 23 Std./Woche bietet Electrolux ein Mindestbruttogehalt ab 1.194,81 Euro pro Monat. Eine Überzahlung ist selbstverständlich möglich, wie Electrolux sagt – abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung.

Interessierte bewerben sich bitte unter: hrs-europe@electrolux.com.

Über Electrolux

Electrolux beschäftigt in Österreich rund 100 Mitarbeiter, die sich um die kreative Vermarktung und den Service für die Haushaltsgeräte der etablierten Marken AEG, Zanussi und mehr kümmern. In Brunn am Gebirge, direkt am südlichen Stadtrand von Wien, befindet sich im „Campus 21“ die Electrolux Vertriebs-, Marketing- und Kundendienstzentrale. Im öffentlichen Showroom mit integriertem Kochstudio werden Events für Endverbraucher und Händler veranstaltet. In dem offen gestalteten Pausenbereich mit integrierter Küche oder in den nahegelegenen Restaurants kann man in den Pausen Energie tanken.

Electrolux verspricht: „Wir bieten flexible Arbeitszeiten sowie einen vielfältigen Katalog an Weiterbildungen und Entwicklungsmöglichkeiten. Das Wohlbefinden, die Zufriedenheit und die Gesundheit unserer Mitarbeiter fördern wir mit vielfältigen Maßnahmen. Vor allem aber leben unsere Teams unter dem Motto ‚Gemeinsam Stärker‘ ein Miteinander basierend auf Fairness und Respekt.“

Unternehmen Electrolux Kontakt hrs-europe@electrolux.com Link