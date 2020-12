Recycling und ReUse

Weihnachten: EAK-Aufruf zum korrekten E-Schrott-Sammeln

Dominik Schebach | 09.12.2020 | 0 |

Die Elektroaltgeräte-Koordinierungsstelle ruft vor Weihnachten zum korrekten Sammeln von Altgeräten auf. (© DUH)

Elektrogeräte finden sich verlässlich unter den Top-10 der Weihnachtsgeschenke. Geschätzte 7.300 Tonnen neue Elektrogeräte werden zu Weihnachten verschenkt und lösen damit die „alten“, nicht mehr topaktuellen Geräte ab. Die Elektroaltgeräte-Koordinierungsstelle ruft deswegen zur korrekten Entsorgung und Wiederverwertung der ausgemusterten Elektrogeräte auf.

Alle Jahre wieder werden zu Weihnachten hunderttausende Elektrogeräte verschenkt. Fernseher, Handys und Haushaltsgeräte zählen zu den beliebtesten Elektro-Weihnachtsgeschenken der ÖsterreicherInnen. So sammeln sich rund um die Feiertage viele Elektroaltgeräte an, die dann meist im Keller, am Dachboden, in Schubläden und schlimmstenfalls sogar im Restmüll oder bei nicht autorisierten Altstoffsammlern landen, die wertvolle Rohstoffe illegal über die Grenze bringen. „Jeder Kühlschrank, jede Waschmaschine, jedes TV-Gerät, jedes Handy enthält Rohstoffe wie z.B. Kupfer, Aluminium oder auch Gold. Wertvolle Ressourcen, die dann nicht mehr rückgewonnen werden können und somit verloren gehen“, betont Elisabeth Giehser, Geschäftsführerin der Elektroaltgeräte-Koordinierungsstelle. Aber auch kleine und kleinste Elektrogeräte, wie elektronische Spielzeuge, leuchtende Ohrwärmer oder blinkende Haarreifen enthalten Akkus und elektronische Teile, die keinesfalls in den Restmüll gehören. Denn bei unsachgemäßer Entsorgung könnten Kurzschlüsse, Brände sowie giftige Emissionen entstehen, die Menschen und Umwelt Schaden zufügen.

Die EAK-GF appelliert deswegen heute an die Österreicher und Österreicherinnen, ausgediente Elektrogeräte bei heimischen Sammelstellen abzuliefern. Ein weiterer wichtiger Aspekt sei aus ihrer Sicht die Stärkung des ReUse-Bereiches. Schließlich schone jede Wiederverwendung von Geräten die Umwelt. „Mitten in der Corona-Krise müssen wir gerade selbst schmerzliche Erfahrungen mit Ressourcenknappheit in den verschiedensten Lebensbereichen machen. All diese Erfahrungen sollten uns Ansporn sein, besonders achtsam mit unseren vorhandenen Ressourcen umzugehen“, appelliert Giehser abschließend. „Machen wir der Umwelt ein Weihnachtsgeschenk und denken beim Kauf neuer Geräte auch an die korrekte Entsorgung der alten Geräte und Batterien. Jedes Elektrogerät und jeder Akku enthalten Wertstoffe, die verwertbar sind. Dieses Bewusstsein gilt es breitenwirksam zu schärfen“.