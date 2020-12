Schnelles Internet per Mobilfunk

AVM: Marktstart für die FRITZ!Box 6850 LTE

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 10.12.2020

Die neue FRITZ!Box 6850 LTE sorgt für schnelles Internet per Mobilfunk mit Datenraten von bis zu 150 MBit/s und ist ab sofort im Handel erhältlich.

Der Berliner Kommunikationsspezialist AVM bietet mit der FRITZ!Box 6850 LTE ab sofort ein weiteres Modell für schnelles Internet über Mobilfunk an. Als Alternative zu DSL und Glasfaser und für genügend Bandbreite in Stadt und Land ermöglicht die neue FRITZ!Box 6850 LTE Geschwindigkeiten bis zu 150 MBit/s. Anwender erhalten mit dem neuen Midrange-Modell den vollen Funktionsumfang von FRITZ! wie Dualband-WLAN inklusive Mesh sowie Telefonie, Smart-Home-Möglichkeiten und Anschlüsse für die Heimvernetzung.

Die neue FRITZ!Box 6850 LTE (UVP 189 Euro) sorgt für schnelles Internet per Mobilfunk mit Datenraten von bis zu 150 MBit/s. Das neue kompakte Modell funkt in zehn LTE- sowie drei UMTS-Frequenzen und unterstützt Roaming für das Surfen in allen Mobilfunknetzen. Die intelligente Ausrichthilfe der FRITZ!Box 6850 LTE unterstützt Anwender dabei, den optimalen Standort und die beste Ausrichtung der Mobilfunkantennen zu ermitteln. Die FRITZ!Box 6850 LTE verfügt über eine leistungsstarke Ausstattung für die Heimvernetzung: Schnelles WLAN auf beiden Frequenzen (2×2 Dualband WLAN AC+N), vier Gigabit-LAN-Ports, ein USB-Anschluss für Speichermedien sowie eine DECT-Basis für Telefone und Smart-Home-Anwendungen. Mit dem gewohnten Komfort von FRITZ! verbindet das neue LTE-Modell sämtliche Computer, Smartphones. Tablets, Fernseher, Drucker und weitere netzwerkfähige Geräte mit dem Heimnetz. Dank der Mesh-Unterstützung erhalten alle Anwendungen stets eine optimale Datenverbindung. Außerdem unterstützt das neue LTE-Modell Türsprechanlagen, so dass Hausbesitzer zusätzlichen Komfort erhalten.

Das AVM-Portfolio für Mobilfunk umfasst derzeit drei Modelle:

FRITZ!Box 6820 LTE – im handlichen Format für den Einsatz auf Reisen und im Ferienhaus

FRITZ!Box 6850 LTE – schnelles Internet an Orten ohne DSL oder Glasfaseranbindung mit vollem FRITZ!-Komfort bei WLAN, Telefonie, Smart Home und Vernetzung

FRITZ!Box 6890 LTE – High-Speed-Internet über Mobilfunk mit DSL-Unterstützung, hohem Heimnetzkomfort und Ausfallsicherheit für Business-Anwendungen

Die technischen Details der FRITZ!Box 6850 LTE im Überblick:

LTE-Router CAT4 mit 2×2 MIMO

LTE-Support für FDD Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28

LTE-Support für TDD Band 38, 40, 41

UMTS/HSPA+ Support für Band 1, 5, 8

Zwei SMA-Anschlüsse für das Anbringen von externen Antennen

SIM-Slot für Mini-SIM-Format

Dualband WLAN AC + N mit bis zu 1.266 MBit/s

Vier Gigabit-LAN-Ports und 1 USB-3.0-Anschluss

Telefonanlage für Festnetztelefonie über Mobilfunk (All-IP)

DECT-Basis für bis zu sechs Telefone und Smart-Home-Anwendungen

Anschluss für analoges Telefon oder Fax sowie bis zu 10 IP-Telefone ( zum Beispiel FRITZ!App Fon)

Unterstützung für Türsprechanlagen mit integriertem SIP-Client oder a/b-Schnittstelle

FRITZ!OS: mit Mesh, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang, MyFRITZ! u.v.m.

Ab sofort erhältlich für 189 Euro (UVP)