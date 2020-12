Ideal gegen Winterblues

Grundig CJ 6840 will Lust auf mehr Vitamin C machen

Kleingeräte | 0 | | Dominik Schebach | 11.12.2020

Macht Lust auf Vitmain C: Die neue Zitruspresse CJ 6840 von Grundig.

Vitamin C ist ein wahrer Imun-Booster. Es stärkt nicht nur die Abwehrkräfte, sondern fördert auch die Wundheilung, fängt zellschädigende Sauerstoffverbindungen auf und vieles mehr. Gerade im Winter sind frischgepresste Zitrussäfte ein wichtiger Lieferant für diesen Vitaminkick. Grundig steht hier mit seiner neuen elektrischen Zitruspresse CJ 6840 bereit.

Ein Glas frischgepresster Orangensaft deckt bereits den empfohlenen Tagesbedarf von 100 Milligramm Vitamin C. Ganz einfach und schnell soll dies für die ganze Familie auch Zuhause mit der neuen Zitruspresse CJ 6840 von Grundig gelingen. Das Gerät in Weiß und Silber macht sich einfach in jeder Küche gut und macht vor allem Lust auf gesunde, frischgepresste Säfte aus Zitrusfrüchten. „Ideal gegen den Winterblues: Mit der neuen Zitruspresse lassen sich tolle Säfte zubereiten, die nicht nur gesund sind, sehr gut schmecken, aber vor allem auch jede Menge Energie liefern“, erklärt dann auch Philipp Breitenecker, Head of Marketing von Grundig Österreich.

Mit dem 40 W Motor und dem links- und rechtsdrehenden Presskegel ist ein vollständiges Auspressen der Früchte garantiert. Dank der Einschaltautomatik wird der Pressvorgang gestartet sobald Druck auf den Presskegel ausgeübt wird. Damit auch das Auspressen unterschiedlicher Zitrusfrüchte einfach gelingt, gibt es einen großen und einen kleinen Presskegel, der je nach Fruchtgröße ausgetauscht werden kann. Besonders praktisch: Der Saftbehälter fasst bis zu einem Liter, verfügt über eine integrierte Messskala und lässt sich abnehmen – so kann der Saft direkt serviert werden. Ein Siebeinsatz aus Edelstahl verhindert, dass Kerne und zu viel Fruchtfleisch in den Saft gelangen. Die Grundig Zitruspresse CJ 6840 (UVP 49,99 Euro) ist ab sofort im Handel erhältlich. Grundig gewährt insgesamt drei Jahre Herstellergarantie.