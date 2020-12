Unterstützung für den heimischen Handel

Ö3 Christmas-Shopping geht in die nächste Runde

Hintergrund | 0 | | Dominik Schebach | 13.12.2020

Die WKÖ unterstützt den heimischen Handel heuer besonders und verdoppelt die Gewinnsumme beim „Ö3 Christmas Shopping”.

Bereits zum 13. Mal geht heuer das Ö3 Christmas Shopping über die Bühne – und gerade in diesem Jahr zahlt sich das Mitmachen besonders aus: Die Gewinnsumme wird nämlich verdoppelt. Das ist für alle Kauflustigen eine gute Nachricht, die bei heimischen Online-Händlern oder – wo möglich – in ihren Lieblingsgeschäften nach Weihnachtsgeschenken suchen. Mit etwas Glück bekommen sie nämlich das Geld für ihren Weihnachtseinkauf erstattet.

Bei der Weihnachts-Kooperation des österreichischen Handels mit Ö3 können Kundinnen und Kunden die Rechnung für Weihnachtsgeschenke, die sie im österreichischen Handel – online oder direkt im Geschäft – gekauft haben, an Ö3 schicken, auch etwa Ausgaben für den Weihnachtsschmaus oder für Christbaumschmuck. Das ist sowohl per Post an die Adresse Hitradio Ö3 möglich (1136 Wien, Kennwort „Ö3 Christmas-Shopping“) als auch per Fax an 0810 600 300 (7 Cent / min) oder per E-Mail an rechnung@oe3.at. Auch via WhatsApp kann man mitmachen – unter 0800 600 600 mit #CMS. Im Zeitraum vom 4. bis 23. Dezember 2020 werden mehrmals täglich Gewinner „live“ auf Ö3 ermittelt und bekommen den Betrag ihres Weihnachtseinkaufs wieder zurück. Jede Rechnung kann übrigens nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen.

Turbo für die Kauflaune

Im Vorjahr reichten die Österreicherinnen und Österreicher mehr als 92.000 Rechnungen ein, über 43.000 Euro an Preisgeld wurden ausgezahlt. Damit die Aktion den Handel in dieser herausfordernden Zeit noch mehr in Schwung bringt, hat die Wirtschaftskammer Österreich die Gewinnsumme heuer verdoppelt. So wird noch mehr Lust aufs Einkaufen gemacht und die heimischen Geschäfte bekommen in den schwierigen Corona-Zeiten Unterstützung, die sie dringend brauchen. Denn der rot-weiß-rote Handel ist einer der größten Arbeitgeber, Ausbilder und Steuerzahler Österreichs und damit ein unersetzliches Rückgrat für die heimische Wirtschaft. Die WKÖ unterstützt den heimischen Handel heuer besonders und verdoppelt die Gewinnsumme beim „Ö3 Christmas Shopping”.