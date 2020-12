Noch mehr Unterhaltung zu Weihnachten

Amazon und Sky verkünden Partnerschaft

Wolfgang Schalko | 14.12.2020

Die Amazon Prime Video App startet ab dem heutigen 14. Dezember auf Sky Q, Sky X und NOW TV Geräten. (© Sky)

Sky und Amazon kündigten heute eine neue langfristige Partnerschaft an, in deren Rahmen Prime Video ab 14. Dezember auf Sky Q, NOW TV und Sky X Geräten in ganz Europa eingeführt und die NOW TV-App auch auf kompatiblen Fire TV-Geräten und Fire TV Edition Smart-TVs erhältlich sein wird. Kunden in Großbritannien, Irland, Deutschland, Österreich und Italien, werden die aufsehenerregenden und preisgekrönten TV-Serien, Filme sowie Sport von Sky und Prime Video rechtzeitig zu Weihnachten an einem Ort sehen.

Mit neuen Amazon Original Serien wie dem Survival-Drama „The Wilds“ und „The Grand Tour presents: A Massive Hunt“, die im Dezember starten, erhalten Sky Kunden durch diesen Deal erstmals eine noch größere Entertainment-Auswahl auf einer Plattform. Und pünktlich zu Weihnachten genießen Filmfans eine Reihe von Neuerscheinungen und populären Filmen für die Familie von Prime Video, darunter „Knives Out – Mord ist Familiensache“, „Borat Anschluss Moviefilm“ und „Parasite“, allesamt perfekt für den ultimativen Filmmarathon.

Stephen van Rooyen, EVP & CEO UK & Europe Sky: „Sky Q Kunden erhalten auf ihren Geräten dieses Jahr ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk in Form von Amazon Prime Video. Jeder, der nach „The Undoing“ auf Sky Atlantic neues Serienfutter benötigt, kann jetzt direkt zu „The Boys“ auf Prime Video wechseln, ohne Sky Q verlassen zu müssen. Prime Video TV-Serien, Filme und weitere Inhalte werden neben Sky Originals und Netflix Inhalten sowie Apps wie YouTube und vielen weiteren zu sehen sein. Dadurch wird es für Kunden noch einfacher, an einem Ort auf all die Unterhaltung zuzugreifen, die sie lieben. Ich freue mich, dass durch diesen Deal zudem noch mehr Menschen in Europa über Amazon Fire TV-Geräte Zugang zu unserer brillanten NOW TV App erhalten werden“.

Jay Marine, Vice President Prime Video Worldwide Business & Product: „Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Prime Video App pünktlich zu den Feiertagen auf Sky Q-, NOW TV- und Sky X Geräten zur Verfügung stellen können. Der Winter steht vor der Tür und unsere neue Serie mit Suchtfaktor ‚The Wilds‘ startet bald – der perfekte Zeitpunkt für Sky Kunden, unsere preisgekrönten Prime Video Serien, Filme und Live-Sportangebote zu genießen, einschließlich der exklusiven Live-Übertragungen von 20 Spielen der englischen Premier League im Dezember dieses Jahres auf Prime Video in Großbritannien. Und mit dem Start von NOW TV auf Fire TV war es für Kunden noch nie so einfach zu entscheiden, was und wie sie etwas schauen wollen.“

Die Prime Video App wird am 14. Dezember auf NOW TV in Großbritannien, Irland und Italien, via Sky Ticket in Deutschland sowie auf der Sky X Streaming Box in Österreich eingeführt. Die NOW TV-App startet am 14. Dezember auf ausgewählten Fire TV-Geräten und Fire TV Edition Smart-TVs in Großbritannien und wird Anfang 2021 in Italien und Irland eingeführt.

Prime Video einfach auf Sky Q genießen

Sky Q Kunden finden Prime Video ganz einfach, indem sie die App mit dem Sprachbefehl „Starte Prime Video“ öffnen und damit den Sky Q Receiver mit ihrer existierenden Prime Mitgliedschaft verbinden. Prime Video wird auch in der Apps-Rubrik zu finden sein, und auf der Sky Q Homepage werden neben dem Besten von Sky und Netflix auch Amazon Originals zu sehen sein. Sky Abonnenten können sich 2021 außerdem auf eine noch tiefere Integration von Prime Video freuen.

Sky Kunden, die noch keine Prime-Kunden sind oder waren, können sich über die Prime Video-App von Amazon anmelden, um eine kostenlose 30-Tage-Testversion von Prime Video zu erhalten.