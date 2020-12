Topaktuelle Produktionen und beliebte Weihnachtsfilme stark vergünstigt

Starkes Jahr für Magenta On Demand

Telekom Multimedia | 0 | | Dominik Schebach | 17.12.2020

Zu Weihnachten wartet Magenta On Demand mit einigen der beliebtesten Weihnachtsfilmen auf.

Zu den Profiteuren des Jahres 2020 gehören sicherlich die Anbieter von On Demand Video. So hat sich die Nutzung von Magenta On Demand während der Corona-Krise nahezu verdoppelt. Neben den Titeln aus dem regulären Sortiment erfreuen sich vor allem auch Filmpremieren großer Beliebtheit.

2020 konnten Premieren aufgrund der Corona-Pandemie nicht im Kino stattfinden. Magenta brachte deshalb gleich mehrere Filmpremieren in das Wohnzimmer der Magenta TV-Kunden, darunter „Emma“, „Trolls World Tour“, „Scooby! Voll Verwedelt“ und viele mehr. Die nächste Filmpremiere On Demand gibt es im Jänner 2021 mit „Honest Thief“. Der beliebteste Film während des Lockdowns war übrigens „Terminator: Dark Fate“.

Mit den besten Filmgeschichten warte Magenta allerdings pünktlich zu den Weihnachtsfeiertagen auf: Magenta Kunden mit den Paketen TV M oder TV L stehen von 18. Dezember 2020 bis 8. Jänner 2021 zu vergünstigten Preisen ab 0,98 Euro pro Film unter anderem „Die Wolf-Gäng“, „Emily und der vergessene Zauber“ sowie „Pinocchio“ für die ganze Familie zur Verfügung.

Ergänzt wird das Angebot unter anderem um die beliebtesten Weihnachtsfilme wie „Die Eiskönigin“ und alle Titel der „Ice Age“ Reihe. Anti-Weihnachtsfilme wie „Stirb langsam“ oder „Bad Santa“ sowie Highlights aus den Welten von Marvel und Star Wars sorgen für abwechslungsreiche Action. In Summe gilt der Sonderpreis für 41 Filme. Das Angebot ist auf allen TV Boxen verfügbar.