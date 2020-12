LG OLED TV und LG InstaView Kühlschrank erhalten Auszeichnung „Best of Innovation”

Zahlreiche CES Innovation Awards 2021 für LG

Multimedia Hausgeräte | 0 | | Wolfgang Schalko | 17.12.2020

Auch diesmal darf sich LG wieder über eine ganze Reihe an Auszeichnungen im Rahmen der CES freuen – allen voran „Best of Innovation“ Awards für LG OLED TV und den LG InstaView Door-in-Door Kühlschrank. (© LG Electronics)

Die Consumer Technology Association (CTA) honoriert LG Electronics (LG) für seine bahnbrechenden Innovationen in Technologie und Design mit einer Reihe von CES Innovation Awards 2021. Angeführt von zwei „Best of Innovation“ Awards für die LG OLED-TV-Technologie und die LG InstaView Door-in-Door Kühlschrank-Technologie erhält LG dutzende CES Innovation Awards – die meisten Auszeichnungen für LG bisher.

Die CES 2021 markiert das achte Jahr in Folge, in dem LG OLED-Fernseher, Soundbars, Haushaltsgeräte, Premium-Smartphones und andere Produkte mit den CES Innovation Awards ausgezeichnet wurden. Die CES Innovation Awards gelten als offizielle Anerkennung der Branche für die innovativsten Produkte, die auf der CES, der globalen Bühne für Innovationen, vorgestellt werden.

CES „Best of Innovation“

Zur CES 2021 wird die LG OLED-TV-Technologie erneut mit dem CES „Best of Innovation“ Award ausgezeichnet, dieses Mal in der Kategorie Gaming. LG, der unangefochtene Weltmarktführer bei OLED-TVs, hat ein konkurrenzloses Home-Entertainment-Erlebnis geschaffen, das tiefe Schwarztöne, realistische Farben und einen hohen Kontrast bietet. Zum ersten Mal erhielt LG Home Appliances den CES „Best of Innovation“ Award für den LG InstaView Door-in-Door-Kühlschrank. Die von LG entwickelte Technologie ermöglicht es dem Konsumenten, ohne Öffnen der Tür in das Innere des Kühlschranks zu blicken und so die Frische der Lebensmittel zu erhalten – eine perfekte Balance zwischen Form und Funktion. Der Kühlschrank ist außerdem mit der innovativen Spracherkennungstechnologie von LG ausgestattet, sodass das Öffnen der Tür mit Armen voller Lebensmittel nur einen Sprachbefehl entfernt ist.

LG Home Entertainment:

Besonders zu erwähnen für 2021 sind die neuesten Entertainment-Produkte von LG, darunter LG OLED-, LG NanoCell- und NEXTGEN-Fernseher sowie TONE Free-Kopfhörer. Weitere Details zu den ausgezeichneten LG Home Entertainment-Produkten werden auf der CES 2021 im Jänner bekannt gegeben.

LG Home Appliances:

Die CES 2021 Innovation Awards gehen an neue Haushaltsgeräte von LG, darunter mehrere LG InstaView Door-in-Door-Kühlschränke, die WashTower-Einzelwaschlösung, die nur halb so viel Platz in Anspruch nimmt und gleichzeitig besonders große Wäschemengen bewältigt. Außerdem werden der LG CordZeroThinQ-Staubsauger und andere Wäsche- und Luftpflegelösungen wie der PuriCare Wearable Air Purifier auf der CES vorgestellt.

LG Mobile Phones:

Das bahnbrechende LG WING, das erste schwenkbare 5G-Smartphone der Welt, führt die mehrfachen CES Innovation Awards für mobile Geräte von LG an. Ausgestattet mit einem 6,8-Zoll P-OLED FullVision-Bildschirm, der sich im Uhrzeigersinn um 90 Grad drehen lässt und ein zweites 3,9-Zoll-OLED-Display offenbart, bietet das erste Smartphone des LG Explorer Project ein überzeugendes, neues Multi-Screen-Erlebnis in den neuesten 5G-Netzen. Ebenfalls mit dem CES 2021 Innovation Award ausgezeichnet wurde das LG VELVET, das mit einem 6,8-Zoll-OLED-Cinematic-FullVision-Display, vielseitigen Kameras und leistungsstarker 5G-Geschwindigkeit zu einem außergewöhnlichen Preis aufwartet. Das LG VELVET zeichnet sich durch fließende Linien, geschwungene Ecken und eine symmetrische Vorder- und Rückseite aus. Es verfügt über ein neues 3D-Bogen-Design und ausdrucksstarke, von der Natur inspirierte Farben, um die unterschiedlichen Geschmäcker der Kunden zu treffen.

LG Business Solutions:

Bei der CES 2021 werden LG Produkte aus dem Business Solution Bereich ausgezeichnet, die sowohl für den Arbeitsplatz als auch für die Freizeit ideal sind. Die beliebten UltraGear Gaming- und UltraWide-Monitore von LG sind CES 2021-Gewinner, ebenso wie der LG gram 17 Laptop und der CineBeam Laser 4K-Projektor.

CES Innovation Awards:

Das CES Innovation Awards Programm ist ein jährlicher Wettbewerb der CTA, der herausragendes Design und Technik von Produkten der Unterhaltungselektronik in 28 Produktkategorien auszeichnet und die am höchsten bewerteten Produkte in jeder Kategorie prämiert. Eine hochkarätige Jury aus Branchenexperten, darunter Medienvertreter, Designer und Ingenieure, bewertet die Einreichungen nach technischen Qualitäten, Ästhetik und Design, Funktionalität und Attraktivität für den Verbraucher.

Die vollständige Liste der LG CES 2021 Innovation Awards wird im Rahmen der CES-Pressekonferenz von LG am 11. Januar 2021 um 08:00 EST bekannt gegeben und kann auf der CES-Website eingesehen werden. Die Tech-Messe findet Anfang 2021 erstmals komplett digital statt.