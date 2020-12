Österreich soll über Neujahr zusperren

Neuer Lockdown nach Weihnachten

Hintergrund | 0 | | Dominik Schebach | 18.12.2020

Der zweite Lockdown ging erst vor elf Tagen zu Ende, nun plant die Bundesregierung bereits den nächsten harten Einschnitt. (© Schebach)

Das anhaltend starke Infektionsgeschehen lässt die Bundesregierung nur elf Tage nach dem Ende zweiten Lockdowns zu harten Maßnahmen greifen. Wie die Bundesregierung heute im Rahmen einer Pressekonferenz mitgeteilt hat, soll es nach Weihnachten, vom 27. Dezember bis zum 18. Jänner einen dritten harten Lockdown geben.

„Die Infektionsraten sind nach wie vor hoch und die Prognosen für den Winter sind düster. Müssen uns darauf einstellen, dass es jederzeit wieder zu einem exponentiellen Wachstum kommt. Daher eine Strategie ausgearbeitet, ab der es 26. Dezember wieder zu Einschränkungen kommt, der Handel und Dienstleistungen werden wieder schließen. Wir streben damit eine Inzidenz von unter 100 Fälle (auf 100.000 Menschen) an“, erklärte Bundeskanzler Sebastian Kurz heute. „Für den Handel wird es die Möglichkeit von Click & Collect geben, Unternehmen haben die Möglichkeit zur Kurzarbeit.“ Ansonsten soll es in diesem noch einen Umsatzersatz geben. Im kommenden Jahr soll es einen Fixkostenszuschuss geben. Einzelheiten dazu soll der Finanzminister Gernot Blümel morgen vorstellen.

Der angekündigte Lockdown gleicht damit weitgehend dem gerade beendeten: Handel und Dienstleister wie Friseure müssen wieder schließen. Schulen bleiben nach den Ferien im Distance Learning. Auch Ausgangsbeschränkungen für den gesamten Tag gibt es wieder. Das Ende des dritten Lockdowns will die Bundesregierung gleich mit einem großen österreichweiten Massentest am 16. und 17. Jänner verbinden. Diejenigen, die daran nicht teilnehmen wollen, sollen in diesem Fall eine Woche länger in Quarantäne bleiben. Dabei ist aber nicht ganz klar, wie dies kontrolliert werden soll. Nach der Beendigung sollen Handel und Dienstleistungen aber auch die Gastronomie wieder geöffnet werden.

„Ohne Einschränkungen gibt es keine Möglichkeit durch die Pandemie zu kommen“, erklärte auch Vizekanzler Werner Kogler. „Das ist der einzige Weg die Ansteckungen nicht nur herunterzudrücken sondern auch im Griff zu behalten. Das bringt uns durch den Winter.“

Handel warnt

Für den Handel entfallen mit den Lockdown die Einkaufsstarken Tage zwischen Weihnachten und Neujahr. Dementsprechend fallen die Reaktionen aus. Handelsobmann Rainer Trefelik hat bereits bei Aufkommen der ersten greifbaren Gerüchte zu einem zweiten Lockdown am 17. Dezember gewarnt, eine „Weihnachtsruhe wäre für den Handel der Ruin.“

Der Handelsverband hat sich heute Mittag zu Wort gemeldet und warnt vor den gravierenden Auswirkungen eines Lockdowns für Unternehmen sowie die Arbeitnehmer im Handel. „Das Weihnachtsgeschäft zwischen den Feiertagen ist von enormer Bedeutung, da Menschen Geld-, Gutschein- und Warengeschenke einlösen oder umtauschen, wodurch sich die Warenkörbe verbreitern und sich neue Kundenbeziehungen ergeben. Trotz größter Bemühungen des Handels um Gesundheits- und Hygienekonzepte, die sich in der Praxis bewährt haben, würden mit einem erneuten Lockdown mehr als 60.000 Jobs im österreichischen Non-Food Handel akut gefährdet werden“, so Handelsverband-GF Rainer Will.

Die Wirtschaftsforscher rechneten ursprünglich mit einem Wachstum von 4,5% im kommenden Jahr. Angesichts des nächsten Lockdowns rechnen WIFO und IHS nur noch mit einem Wachstum von 2,5%.