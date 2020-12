Auf dem Prüfstand bei Haus & Garten Test

WMF Testsiegerreihe

Kleingeräte Bilder | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 21.12.2020 |

WMF hat mit seinen Geräten bei unterschiedlichen „Haus & Garten Test“ Tests abgeräumt.

Das Testmagazin „Haus & Garten Test“ hat mit einem „Festtags-Spezial“ 41 Produkte für die anstehenden Feiertage getestet. Dabei wurden drei Geräte der Marke WMF zu Testsiegern gekürt. Aber nicht nur das, denn WMF konnte in separaten Vergleichstests weitere Testsiege einfahren.

Der WMF KÜCHENminis Popcorn Maker hat mit einer Bewertung von 1,1 („sehr gut“) den Vergleichstest von vier Popcornmakern mit Heizplatte gewonnen. Im Fazit der Testredaktion heißt es: „Gerät von sehr hoher Verarbeitungs- und Materialqualität, das durch seine gekonnte Konstruktion sehr effizient arbeitet.“

Bei der Testung von fünf Crêpesmakern ist die WMF Lono Crêperie mit einer Endnote von 1,3 („sehr gut“) als Testsieger hervor gegangen. Die Tester bemerken zum Gerät: „Hochwertiges Gerät, das mit vielen durchdachten Details überzeugen kann. Die dicke Backplatte sorgt für gleichmäßige Ergebnisse und ist spülmaschinentauglich.“

Die WMF Lumero Gourmet Station 3-in-1 ist der Testsieger von drei elektrischen Fondue-Sets. Das Gerät überzeugte mit einer „sehr guten“ Bewertung von 1,1 – als Fazit heißt es: „Hochwertiges Gerät in eleganter Optik, das sich durch die sehr gute Dosierbarkeit der Hitze auszeichnet und in allen Details glänzen kann.“

Auch bei Tests im Küchenbereich ist WMF erfolgreich gewesen: So hat das WMF Kult X Mono Induktionskochfeld mit einer Bewertung von 1,9 („gut“) den Vergleich von vier mobilen Induktionskochfeldern gewonnen. Im Fazit heißt es: „Der Testsieger unter den mobilen Induktionskochfeldern überzeugt sowohl in puncto Leistung als auch preislich. Das Gerät von WMF ist einfach zu bedienen, Material und Design machen es überdies zu einem echten Hingucker.“

Ebenso als Testsieger ausgezeichnet wurde der WMF Perfect Premium Schnellkochtopf. Mit der Endnote 1,3 („sehr gut“) hat er den Vergleichstest zwischen sechs Schnellkochtöpfen gewonnen. Das Fazit lautet hier: „Der Testsieger ist nicht ohne Grund der beste Schnellkochtopf dieser Auswahl. Dank abnehmbarem Griff ist er pflegeleicht und leicht zu handhaben. Der zweiteilige Stiel lässt sich mit einer Hand öffnen und das Kochergebnis lässt nichts zu wünschen übrig.“

Ebenfalls getestet wurden in Ausgabe 01/2021 von „Haus & Garten Test“ vier Handmixer, wobei der WMF Kult X Handmixer Edition als „Sieger Preis/Leistung“ ausgezeichnet worden ist. Dazu die Tester: „Selbst zähe Hefeteige sind für das WMF-Gerät kein Problem. Fünf Geschwindigkeitsstufen sorgen für einen perfekten, glatten Teig. Für Eischnee und Sahne schaltet man einfach den Turbo ein. Alle Funktionen sind gut mit einer Hand zu bedienen.“

Abgerundet werden diese Erfolge von weiteren „sehr guten“ und „guten“ Testergebnissen für Produkte der WMF Group: Sowohl die WMF Geflügelschere (1,2), als auch der WMF Extrabräter (1,3) und der Silit Professional Multibräter (1,4) sind allesamt mit „sehr gut“ bewertet worden. „Gute“ Bewertungen haben zudem die WMF KÜCHENminis Küchenmaschine One for All (1,9) und der WMF KÜCHENminis Eisportionierer (1,6) erhalten.