Weihnachtliches rot, stylisches schwarz und viel Zubehör

De’Longhi La Specialista in neuen Farben

Kleingeräte Bilder | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 22.12.2020 |

Die De’Longhi Siebträgermaschine La Specialista gibt es neu in rot und schwarz.

De’Longhi präsentiert das Siebträgermaschinenmodell La Specialista in den neuen Farben rot und schwarz. Dazu passend gibt es eine Vielzahl an Accessoires.

Rechtzeitig zur Weihnachtszeit präsentiert sich die De’longhi Siebträgermaschine La Specialista in neuen Farben: in weihnachtlichem Rot und in stylischem Schwarz.

Wie De’Longhi sagt, kann man mit der La Specialista in nur wenigen Schritten Kaffee wie ein Barista brühen: „Der Siebträger orientiert sich in der Handhabung an italienischen Espressomaschinen. Unterstützt von innovativen Technologien wie der Smart TAMPING Station und dem Active TEMPERATURE Control System werden das gleichmäßige Verteilen des Kaffeepulvers und das Einstellen des Brühdrucks zum Kinderspiel. Für die optimale Einstellung des Mahlgrads sorgt die einzigartige Sensor GRINDING Technologie, die die Dosierung für jeden Mahlvorgang anpasst. Und mit dem Advanced LATTE System gelingt auch das Milchaufschäumen perfekt“, beschreibt der Hersteller.

Hübsche Accessoires

De’Longhi bietet zudem eine Vielzahl an Accessoires, die mit großer Liebe zum Detail entwickelt wurden, wie es heißt: Doppelwandige Thermogläser in verschiedenen Ausführungen, Knock Boxen in zwei unterschiedlichen Größen, Vakuum-Kaffeebohnenbehälter sowie erstklassige Kaffeebohnen in vier aromatischen Röstungen sollen für den perfekten Kaffeegenuss sorgen.

Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. USt.:

La Specialista in den Farben Rot & Schwarz – 799,99 Euro

Knock Box – 49,99 Euro

Knock Box groß – 59,99 Euro

Thermogläserset Geschenkboxen Dreamy Collection – 54,99 Euro

Thermogläserset Geschenkboxen Fancy Collection – 54,99 Euro

Thermogläserset Geschenkboxen Essential Collection – 34,99 Euro

Latte Thermogläser – 34,99 Euro

Cappuccino Thermogläser – 19,99 Euro

Espresso Thermogläser – 12,99 Euro

Vakuum Kaffeebohnen-Behälter – 34,99 Euro

Kaffeebohnen 250 g diverse Sorten – 12,99 Euro

Kaffeebohnen 500 g diverse Sorten – 19,99 Euro