Auszeichnung: Mit 100 Punkten „Branchensieger“

Leifheit genießt „Höchstes Vertrauen“

Kleingeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 22.12.2020

Das IMWF Institut für Management und Wirtschaftsforschung analysierte rd. 17.000 Marken aus ca. 280 Branchen bzw. Produktgruppen hinsichtlich Seriosität, Weiterempfehlung, Vertrauen und Qualität. Vor diesem Hintergrund entstand die Studie „Höchstes Vertrauen“. Leifheit erreichte 100 Punkte und gilt somit als Branchensieger.

Kauft ein Kunde ein Produkt, schenkt er der Marke Vertrauen: dass die Ware der Beschreibung entspricht, dass das Produkt qualitativ hochwertig ist und dass alle Erwartungen an das Markenversprechen erfüllt werden. Vor diesem Hintergrund ist die Studie „Höchstes Vertrauen“ des IMWF Instituts für Management und Wirtschaftsforschung entstanden. Dabei wurden Aussagen zu den Kategorien Seriosität, Weiterempfehlung, Vertrauen und Qualität bei ca. 17.000 Marken aus ca. 280 Branchen bzw. Produktgruppen analysiert und so die Vertrauensbasis umfassend bewertet. Die Studie zeigt auf, welchen Unternehmen besonders vertraut wird. Die Berechnung des Punktwertes erfolgt branchenspezifisch auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten. „Leifheit erhält als Branchensieger 100 Punkte und setzt damit den Benchmark für alle anderen untersuchten Unternehmen innerhalb der Branche“, so die Studienautoren.