Rückblick 2020

Energy3000 solar: Was für ein Jahr!

Wolfgang Schalko | 23.12.2020

Beim burgenländischen PV-Systemhaus hat sich heuer – auch abseits von Corona – jede Menge getan. Für das gemeinsame Bewältigen der Krise richtet Energy3000 solar Dank und Anerkennung an seine Partner – und eine weihnachtliche Videobotschaft.

Die weihnachtliche Botschaft von Energy3000 solar:

Ein kleines, unscheinbares Virus hat uns ganz schön auf Trab gehalten – und wird uns wohl noch eine Weile begleiten. Doch der g’standene Photovoltaiker ist Widrigkeiten aller Art gewohnt und lässt sich so schnell nicht unterkriegen…

In diesem Sinne gebührt unser Dank und Respekt all jenen da draußen, die trotz der herausfordernden Umstände auf Kurs geblieben sind: Gemeinsam mit Ihnen – unseren Lieferanten, Partnern und Kunden – konnten wir auch 2020 wieder viele große und kleine PV-Projekte umsetzen . Und damit einen weiteren Schritt in Richtung Energiewende sowie einen lebenswerten Planeten für uns und unsere Kinder gehen.

Corona hin, Corona her – die Zukunft gehört der Kraft der Sonne und der Photovoltaik!

Und wie Energy3000 solar Partner wissen – bzw dieses Video beweist – bringt nicht nur das Christkind Packerl: