Servicekanäle bleiben erreichbar

Lockdown 3: Magenta Shop- und Servicekanäle weiterhin offen

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 23.12.2020

Es stellt sich eine gewisse Routine ein. Auch im dritten Lockdown dürfen Telekom-Shops weiterhin offen halten. Wie Magenta heute mitteilt, bleiben deswegen auch nach Weihnachten die Magenta Shops geöffnet, um eine Grundversorgung für digitale Kommunikation zu gewährleisten. Die Anmeldung von Internet für das Home-Office, der Austausch eines Modems oder etwa Beratung rund um das Smartphone sind weiterhin möglich.

Alle Servicekanäle bleiben auf www.magenta.at und an der telefonischen Service-Line, aber auch in den österreichweiten Shops aufrecht. Auch Technik-Termine, etwa für eine Internet-Installation, finden weiter mit den nötigen Sicherheitsvorkehrungen statt. Etwaige Änderungen der Öffnungszeiten von Shops können unter www.magenta.at/sonderinfo-shops abgefragt werden, Informationen zu den Servicekanälen sind unter www.magenta.at/service zu finden. Seitens des Betreibers betont man allerdings, dass die die Maßnahmen zum Schutz der Kunden unverändert aufrecht bleiben.

Expresslieferung

Seit November liefert der Magenta Online Shop unter www.magenta.at per Expresslieferung innerhalb eines Werktages. Laut Betreiber wird dieses Angebot für Kundinnen und Kunden, die in der aktuellen Situation nicht in den Shop gehen wollen, wird gut angenommen. Bei Bestellung eines lagernden Smartphones bis 11.00 Uhr vormittags erfolgt die Zustellung bis spätestens 13.00 Uhr des folgenden Werktages. Dafür muss bei der Bestellung die Option „Express-Lieferung“ ausgewählt werden. Die zusätzlichen Kosten belaufen sich auf 2,5 Euro.