Frischer, moderner Anstrich

Leifheit: Neues Design von Bügeltischbezügen

Kleingeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 08.01.2021

Mit 2021 bekommen die Leifheit Bügeltische und Ersatzbezüge ein neues Design verpasst.

Um sich noch stärker am Verbraucher zu orientieren, erhalten die Leifheit Bügeltische und Ersatzbezüge ab 2021 ein neues Design. Die Gestaltung beruht auf einer europaweiten Meinungsumfrage, die zum Ziel hatte, die Bezüge optimal auf die Kundenbedürfnisse und -präferenzen abzustimmen.

Wie Untersuchungen zeigen, ersetzen rund 50% aller Nutzer ihren Bügeltischbezug nach ein bis zwei Jahren. Die zwei Hauptgründe für den Neukauf von Bügelbezügen sind Abnutzungen sowie der Wunsch nach einem neuen Design. Auch bei Bügelbrettern ist eins der wichtigsten Kriterien beim Kauf – neben Stabilität und Größe – das Dekor des Bezuges. Um sich noch stärker am Verbraucher zu orientieren, erhalten die Leifheit Bügeltische und Ersatzbezüge ab 2021 einen frischen und modernen Anstrich. Die Gestaltung beruht auf einer europaweiten Meinungsumfrage, die zum Ziel hatte, die Bezüge optimal auf die Kundenbedürfnisse und -präferenzen abzustimmen. Die Leifheit Bügeltische sind je nach Qualität und Ausstattung ab einem UVP von 29,99 Euro und die Bezüge ab 8,99 Euro erhältlich.

„Das Bügeln ist nach wie vor eine wichtige Tätigkeit im Haushalt und das Erscheinungsbild des Bezugs eines der Hauptkaufkriterien. Das haben wir zum Anlass genommen, dem Design der Bügeltischbezüge einen neuen Look zu geben. So stellen wir auch im Jahr 2021 wieder ein attraktives und wettbewerbsfähiges Produktportfolio für das Segment Bügeln bereit“, sagt Rebecca Velten, Produktmanagerin bei Leifheit. Leifheit orientiert sich hierbei laut eigenen Angaben an den Verbraucherbedürfnissen und verleiht den Modellen „Classic“, „Air Board“ und „Air Board Express“, ein neues Aussehen. „Grundlage für das Design sind die Ergebnisse einer europäischen Verbraucherumfrage“, erklärt Velten.

Nachkauf wird vereinfacht

Die Bezüge sind in den Größen S/M sowie L/Universal erhältlich. Um den Nachkauf zu erleichtern, werden Größen- und Funktions-Icons auf den Bügeltischbezug gedruckt. Mithilfe unterschiedlicher Funktionen und Ausstattungen werden auch im Bezüge-Sortiment verschiedenste Kundenbedürfnisse abgedeckt, wie Leifheit sagt. „Neben den Einstiegsbezügen Cotton Classic und Cotton Comfort verspricht der Thermo Reflect leichteres Bügeln durch Hitze- und Dampfreflektion. Darüber hinaus wird der Perfect Steam Bezug mit optimaler Dampfverteilung speziell für die Nutzung von Dampfstationen empfohlen.“

Neue Verpackung für hohen Wiedererkennungswert im Markt

Um ein einheitliches Markenbild zu erzielen und den Wiedererkennungswert zu stärken werden künftig alle Verpackungen in der Markenfarbe Türkis umgesetzt. „Am POS wird es eine verbraucherorientierte Struktur bei der Platzierung sowie die Unterstützung des Suchverhaltens mit POS Tools geben. Dazu zählt ein Bügeltischbezugfinder, bei dem die unterschiedlichen Bezüge und Dekore dargestellt sind. Zudem wird die Einführung der umgestalteten Bügeltischbezüge durch PR-Maßnahmen unterstützt“, informiert das Unternehmen.