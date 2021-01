Editor's Choice Initiative „Händler helfen Händlern“

Merkur verkauft „Red Zac“ Elektrogeräte

Hintergrund | 1 | | Stefanie Bruckbauer | 08.01.2021

Red Zac-Vorstand Brendan Lenane und Vertriebsvorstand Billa-Merkur Harald Meißner. (Foto: R. Harson)

Seit gestern, 7. Jänner 2021, finden sich in allen Merkur Märkten in Österreich Red Zac-gebrandete Shop-in-Shop-Module mit einem kleinen Fachhandels-Basis-Sortiment, sprich mit ausgewählten Elektrogeräten aus dem Red Zac Lager. Mit dieser zeitlich begrenzten Initiative will Red Zac auch im Lockdown am PoS präsent sein und die Marke stärken. Es soll jedoch keine Konkurrenz zu den Red Zac-Fachhandelsgeschäften entstehen, wie die Vorstände Brendan Lenane und Peter Osel betonen.

Um auch in Zukunft sicher aufgestellt zu sein, beschäftigt sich die Kooperation Red Zac seit einigen Monaten sehr intensiv mit der Diversifizierung ihres Geschäftsmodells, wie Vorstand Brendan Lenane im Gespräch mit elektro.at erklärt: „Natürlich soll Red Zac auch künftig im stationären Handel das Maß aller Dinge bleiben, darauf liegt der Fokus. Und natürlich soll Red Zac auch online gut aufgestellt sein. Dennoch gilt es neben dem Point of Sale, also unseren stationären Fachhandelsgeschäften, und in dem digitalen Umfeld, in dem wir uns bewegen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und das ist uns nun gelungen. Wir gehen im Zuge des dritten Lockdowns eine Kooperation mit Merkur Markt, einem Teil der REWE Gruppe, ein. Genauer gesagt startete Merkur eine Initiative unter dem Titel ‚Händler helfen Händlern‘. Merkur will damit ein Zeichen gegen das Verhalten anderer Lebensmittelhändler, wie Spar oder Hofer, setzen, die völlig ungeniert im Lockdown verstärkt Elektrogeräte verkaufen und on top massiv bewerben – und das entgegen der klar geregelten Verordnungen des Gesetzgebers“, berichtet Lenane, der sich schwer verärgert über das Vorgehen von Spar & Co, aber umso erfreuter über das Engagement von Merkur zeigt.

Ein kleines FH-Basis-Sortiment

Im Zuge der Initiative „Händler helfen Händlern“ findet sich seit gestern (7.1.21) in jedem der 140 Merkur Märkte in Österreich ein kleines Fachhandels-Basis/ Einsteiger-Sortiment. Auf einem Shop-in -Shop-Modul wird dabei exklusiv ein überschaubares Elektrogeräte-Sortiment ausgestellt.

„Für uns ist das in mehrerlei Hinsicht eine ganz wichtige Aktivität“, sagt Lenane. So werde damit ua eine Urbanisierungsstrategie verfolgt, soll heißen: „Merkur findet sich meist in frequenzstarken, urbanen Lagen, also dort wo sich eher weniger Red Zac Händler finden. Merkur ist in allen Bundeshauptstädten und Ballungsgebieten vertreten und zählt in seinen 140 Märkten rund 1 Million Einkäufer pro Tag. Davon profitieren nun auch wir. Denn diese Kooperation ermöglicht es uns, dass wir trotz aktuellem Lockdown, eine entsprechende Positionierung am POS haben und Einnahmen generieren können.“ Die Marke Red Zac soll massiv davon profitieren, wie Lenane sagt. „Immerhin werden jeden Tag rund eine Million Leute an einem mit ‚Red Zac‘ ausgeschilderten Regal vorbeigeschleust.“

Diese Kooperation ist als reine Lockdown-Aktivität angesetzt. Sie ist zeitlich begrenzt, soll bis Februar 2021 laufen. Allerdings ist die Initiative so konzipiert, dass sie (sollten weitere Lockdowns kommen) immer wieder kurzfristig hochgefahren werden kann.

Keine Konkurrenz!

„Diese Angebote sind ergänzend zu unseren Fachhändlern zu sehen“, sagt Lenane und er betont: „Ein ganz wichtiger Punkt ist: Wir stehen damit nicht in Konkurrenz zu unseren Händlern! Wir reden hier von einem abgegrenzten Einsteigersortiment, von Ware, die sich ohne Beratung einfach verkaufen lässt, und von Marken, die wir nicht im Premiumbereich ansiedeln.“

Die Red Zac Händler waren im ersten Moment nicht unbedingt begeistert von der Kooperation mit Rewe, wie Lenane berichtet. Allerdings habe sich das schnell geändert, nachdem den einzelnen Mitgliedern die Beweggründe und Gedanken hinter dem Projekt erklärt wurden, wie der Vorstand sagt. „Ein wichtiger Punkt ist: Alle Erträge, die wir als Kooperation mit dieser Sache generieren, kommen unseren Händlern entsprechend zugute. Ua in Form von Ausschüttungen, Erhöhungen der Werbeleistung, etc.“ Gewährleistung und Garantie werden übrigens durch die Red Zac-Zentrale übernommen.

Abschließend meint Lenane: „Für uns als Red Zac sind diese Shop-in-Shop-Lösungen nicht nur eine Möglichkeit, an stark frequentierten Orten Produkte aus unseren Beständen zu verkaufen, vor allem gilt es auch, die Marke Red Zac zu positionieren und in Zukunft auch krisenfester aufgestellt zu sein.“ Damit sollen die Red Zac Händler „massiv unterstützt“ werden – „und für diese Hilfe in der Krise wollen wir uns bei REWE auch herzlich bedanken“, sagt der Vorstand.