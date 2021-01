Stapellauf

Samsung launcht Smartphone-Flaggschiffe Galaxy S21 und S21+

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 14.01.2021

Das Galaxy S21 5G und das Galaxy S21+ 5G werden ab dem 29. Jänner 2021 auf Samsung.at, bei Mobilfunkbetreibern und im Fachhandel in mehreren Farbvarianten erhältlich sein. (© Samsung)

Mit dem neuen Galaxy S21 und S21+ schickt Samsung wieder zwei höchst attraktive Smartphones ins Rennen. Auf dem Markt sollen die beiden Modelle durch ihr mutiges Design, top Kamera- und Video-Technologien und die neueste Mobilfunkgeneration überzeugen.

„Wir leben in einer Mobile-First-Welt. So viele Menschen arbeiten mittlerweile mobil und verbringen mehr Zeit zu Hause. Um diesen neuen Lebensweisen gerecht zu werden, haben wir ein Smartphone-Erlebnis entwickelt, das diesen modernen Multimedia-Anforderungen entspricht“, erklärt Marvin Peters, Director Mobile bei Samsung Electronics Austria. Dazu verfügen die beiden Smartphones über den stärksten Prozessor, der bisher in einem Galaxy Device verbaut wurde – einem 5nm Octa-Core-Prozessor, getaktet mit 2,8GHz bzw 2,9 GHz. Dazu kommen 8GB RAM sowie 128 bzw 256 GB interner Speicher.

Mit seinem 6,2 Zoll Display positioniert Samsung das S21 als den perfekten Begleiter für jeden Tag, während das Galaxy S21+ mit seinem größeren 6,7 Zoll Display und seinem stärkeren Akku ideal für Marathon-Gamer und Binge-Watcher angepriesen wird. Laut Samsung verfügen die Galaxy S21 Smartphones zudem über ein smartes, adaptives Dynamic AMOLED 2X Infinity-O 120 Hz Display für ein angenehmes Scrollen und Betrachten der Inhalte. Dabei wird die Bildwiederholungsrate automatisch an den spezifischen Content, wie zum Beispiel Social Feeds oder Serien, angepasst. Das neue Eye Comfort Shield reguliert den Blaulichtfilter automatisch, abhängig von der Tageszeit, vom aktuellen Content und den persönlichen Schlafzeiten und schont damit die Augen des Benutzers.

Design

Auffällig ist das neue Design mit seinem „Contur Cut“ Kameragehäuse, das sich nahtlos in den schlanken Metallrahmen einfügt. Die Smartphones der neuen S-Generation kommen in mehreren Farbausführungen u.a. „Phantom Violet“ auf den Markt. Für ein erstklassiges „Look & Feel“ wurden alle Galaxy S21-Modelle mit einem luxuriösen Matt-Finish überzogen.

Kamera

Ein weiteres Highlights des S21 und S21+ ist die Kameraausstattung, bestehend aus einer 10 MP Frontkamera sowie einer Tripple-Hauptkamera mit einem 12 MP 120° Ultra-Weitwinkel, einem 12 MP Weitwinkel sowie einem 64 MP Tele. Dank der neues Verbesserungen und Innovationen verspricht Samsung die maximale Ausbeute bei jedem Bild und Video. So sichert man sich mit dem verbesserten 8K Snap gestochen scharfe Einzelaufnahmen bei jedem 8K Video, indem man Standbilder aus dem Video ziehen kann. Die Funktion Super Steady Video optimiert bei Full HD-Aufnahmen automatisch zwischen 30 und 60 fps; und der neue Director View lässt den Benutzer zwischen unterschiedlichen Aufnahmevarianten wechseln.

Generell setzt Samsung bei der Kamera-Ausstattung des S21 und S21+ massiv auf künstliche Intelligenz. Die KI-gesteuerte Kamera mit Dreifachlinse soll so dem User jederzeit die volle Kontrolle geben. Die Kamera analysiert jedes Motiv und passt sich diesem an. So nutzt die KI-Kamera z.B. im Porträtmodus eine verbesserte 3D-Analyse, mit der sich das Motiv noch besser vom Hintergrund abhebt. Außerdem bietet sie weitere Einstellungen für Studiobeleuchtung und KI-Hintergrundeffekte, damit das Motiv in professioneller Beleuchtung optimal aus seiner Umgebung heraussticht – was auch bei Selfies funktionieren soll.

Bei schwierigen Fernaufnahmen – z.B. bei Wandertouren – soll Space Zoom für hochwertige, wackelfreie Aufnahmen sorgen. Der neue Zoom Lock ermöglicht klare Sicht bei zittrigen Händen und hält schärfere Bilder bei 30-fach Zoom mit dem Galaxy S21 und S21+ fest. Denn dank KI kann der Fokuspunkt in der Mitte des Rahmens mühelos gehalten werden. Plus: Die verbesserte Rechenleistung garantiert laut Samsung ideal beleuchtete Bilder, auch bei Dunkelheit.

Verfügbarkeit

Ab dem 29. Jänner 2021 sind das Galaxy S21 5G und das Galaxy S21+ 5G auf Samsung.at, bei Mobilfunkbetreibern und im Fachhandel erhältlich. Beide Modelle werden in Phantom Violet, Phantom Silver und Phantom Black angeboten. Das S21 5G wird zudem in Phantom White angeboten. Das Galaxy S21 5G wird zum UVP ab 849 Euro in Österreich erhältlich. Für das Galaxy S21+ 5G nennt Samsung einen UVP ab 1049 Euro. Kundinnen und Kunden, die vom 14.01.2021 bis zum 28.01.2021 im Samsung Online Shop oder im ausgewählten österreichischen Handel ein Samsung Galaxy S21 Ultra vorbestellen erhalten Galaxy Buds Pro in schwarz sowie 1 Galaxy SmartTag kostenlos dazu.

Technische Daten:

Farben:

• Galaxy S21 5G: Phantom Violet, Phantom Gray, Phantom Pink und Phantom White mit 128 GB oder 256 GB und 8 GB RAM

• Galaxy S21+ 5G: Phantom Violet, Phantom Silver und Phantom Black mit 128 GB oder 256 GB und 8 GB RAM

Display:

• Galaxy S21 5G: 6.2-inch Flat FHD+ Dynamic AMOLED 2X Infinity-O Display (2400×1080), 421ppi, HDR10+ certified Adaptive 120Hz refresh rate (48~120Hz)Eye Comfort Shield

• Galaxy S21+ 5G: 6.7-inch Flat FHD+Dynamic AMOLED 2XInfinity-O Display (2400×1080), 394ppi, HDR10+ certified Adaptive 120Hz refresh rate (48~120Hz)Eye Comfort Shield

Dimensions & Weight:

• Galaxy S21 5G: Dimensions: 71.2×151.7×7.9mmWeight: 171g(mmWave), 169g(sub6)

• Galaxy S21+ 5G: Dimensions: 75.6×161.5×7.8mmWeight: 202g(mmWave), 200g(sub6)

Camera:

• [Front camera] 10MP Dual Pixel AF, FOV 80°, F2.2, 1.22µm

• [Rear camera]

◦ Triple camera

◦ Ultra Wide: 12MP FF, FOV 120°

◦ F2.2, 1.4µm

◦ Wide-angle: 12MP Dual Pixel AF, OIS, F1.8, 1.8µm

◦ Telephoto: 64MP Phase Detection AF,

◦ Hybrid Optic 3X, OIS

◦ F2.0, 0.8µm

◦ 30X Space Zoom*

AP:

• 5nm 64-bit Octa-Core Processor / 2.9GHz (Maximum Clock Speed) + 2.8GHz +2.2GHz

• 5nm 64-bit Octa-Core Processor / 2.8GHz (Maximum Clock Speed) + 2.4GHz +1.8GHz

Memory: 8GB RAM (LPDDR5) with 128GB / 256GB internal storage