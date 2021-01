Seit 2015 CO2-neutral

Magenta: Auszeichnung für konzernweite Klimaschutz-Strategie

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 18.01.2021

Konstant beim Klimaschutz: Bereits zum fünften Mal in Folge erreicht der Magenta-Mutterkonzern Deutsche Telekom die Aufnahme in die „Climate A List“. Zudem schaffte es der Telekommunikationskonzern zum sechsten Mal in Folge, in den Dow Jones Sustainability Index (DJSI) aufgenommen zu werden.

Nachhaltiges Handeln und Klimaschutz stehen nicht nur bei Magenta hoch im Kurs, sondern genießt auch in der gesamten Deutschen Telekom-Gruppe einen hohen Stellenwert. Nun darf sich die Konzernmutter über eine wichtige Auszeichnung freuen: Die Non-Profit-Organisation CDP (Carbon Disclosure Project) und der Dow Jones Sustaniability Index haben die DT erneut als eines der führenden Unternehmen im Kampf gegen den globalen Klimawandel gelistet.

Insgesamt wurden mehr als 9.600 Unternehmen geprüft. Nur 270 schafften die höchste Auszeichnung für ihre Klimaschutzaktivitäten. Die DT erreichte die Aufnahme in die „Climate A List“ bereits zum fünften Mal in Folge. Zudem schaffte es der Telekommunikationskonzern zum sechsten Mal in Folge, in den Dow Jones Sustainability Index (DJSI) aufgenommen zu werden. Lediglich acht Telekommunikationsfirmen weltweit erfüllen die strengen Nachhaltigkeitsziele des „DJSI World“. Das hat handfeste Folgen: Inzwischen sind die „Climate A List“ und der DJSI zentrale Orientierungshilfen für Investoren, die in eine klimafreundliche und nachhaltige Wirtschaft investieren wollen.

Darüber hinaus erhielt der Konzern für seine glaubhafte wissenschaftsbasierte Klimaberichterstattung den „Building Public Trust Award 2020“ der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC. In Österreich durfte sich Magenta Telekom zudem vor Kurzem über das Kurier Gütesiegel „Nachhaltiges Unternehmen 2021“ freuen.

Vorreiter

In punkto Klimaschutz ist Magenta Telekom ein Vorreiter in Österreich. Seit 2015 ist das Unternehmen zu 100% CO2-neutral, was den Betrieb der Netze betrifft. Hier kommt ausschließlich Strom aus erneuerbaren, atomstromfreien Quellen zum Einsatz. Auch alle Schwestergesellschaften in Europa werden bis Ende dieses Jahres ihren Strombezug zu 100% auf erneuerbare Energien umstellen. Die CO2-Emissionen aus anderen Quellen wie Logistik und Gebäudebeheizung kompensiert Magenta durch Investitionen in zertifizierte Nachhaltigkeitsprojekte in Afrika, insbesondere in jenen Staaten, in denen die seltenen Rohstoffe für Mobilfunkprodukte gewonnen werden.

Bis 2030 sollen die CO2-Emissionen im Konzern gegenüber dem Jahr 2017 um 90% gesenkt werden. Für CEO Andreas Bierwirth sind die ambitionierten Klimaziele zentrale Maßnahmen für eine nachhaltige Zukunft: „Digitalisierung hat vielfältige positive Effekte auf die Gesellschaft und den Klimaschutz und hier wollen wir als Unternehmen vorangehen. Es liegt in unser aller Verantwortung, das Klima zu schützen und moderne Wirtschaftsstrukturen zu schaffen. Als Magenta Telekom wollen wir hier mit gutem Beispiel vorangehen.“