„Die absolut richtige Entscheidung“

Schwarz, Wagendorffer & Co ist ein Jahr Red Zac-Mitglied

Die Branche | 1 | | Stefanie Bruckbauer | 18.01.2021

Ein Jahr Red Zac feiert die Firma Schwarz, Wagendorffer & Co im Jänner 2021. Für Geschäftsführer Bernhard Laimer war es die „absolut richtige Entscheidung“ der Kooperation beizutreten. (Foto: Red Zac)

Im Jänner 2021 feiert die Firma Schwarz, Wagendorffer & Co ein Jahr Red Zac-Zugehörigkeit: „Teil der RED ZAC-Familie zu werden, war die absolut richtige Entscheidung“, erklärt Geschäftsführer Bernhard Laimer. „Gerade diese schwierige Zeit der COVID-19-Pandemie hat uns das mehr als bestätigt.“

Das Unternehmen

Die im Jahr 1891 gegründete Firma Schwarz, Wagendorffer & Co. betreibt seit der Gründung zwei kleine E-Werke und startete in Bad Aussee mit einem kleinen Leitungsnetz. Das Unternehmen gilt damit als eine der ältesten privaten Elektrizitätsgesellschaften Österreichs. Im Jahr 1920 folgte dann die Gründung eines Elektroinstallationsgeschäfts in Bad Aussee und 25 Jahre später einer Filiale in Bad Mitterndorf. Darüber hinaus führt Schwarz, Wagendorffer & Co. noch eine Motorenwicklerei für Reparatur und Service von Motoren und ist seit einem Jahr auch Betreiber des Heizwerks in Bad Aussee. Seit 1. Jänner 2020 zählen die beiden Standorte zur Red Zac-Familie.

Insgesamt arbeiten in den beiden Standorten in Bad Aussee und Bad Mitterndorf fünf Mitarbeiter im Bereich Verkauf und Elektroinstallation sowie drei Personen, die für das Service von Weißware und Fernsehtechnik zuständig sind. Im gesamten Unternehmen sind 38 Mitarbeiter beschäftigt. „Unser Service reicht von der Reparatur kleiner Elektrogeräte über Elektroinstallationen im privaten & gewerblichen Bereich bis hin zur Energieversorgung. Alles aus einer Hand – das ist unser Motto“, sagt Geschäftsführer Bernhard Laimer.

Gut in der Region verankert

Zu den zwei etablierten Fachgeschäften in Bad Aussee und Bad Mitterndorf sagt Laimer: „Kundenzufriedenheit ist unser oberstes Ziel, wir sind gut in der Region verankert und setzten voll auf persönlichen Kontakt mit unseren Kunden“, erklärt Laimer. „Meine Bilanz nach einem Jahr Red Zac: das war die optimale Entscheidung. Die Unterstützung, die wir als Fachhändler vor Ort beispielsweise durch die Werbung erhalten, spielt uns frei für unser eigentliches Geschäft – die Beratung und Betreuung unserer Kunden – und bringt uns mehr Frequenz.“ Gleichzeitig erhöhe sich auch der Deckungsbeitrag durch bessere Einkaufspreise. „Sogar bei der Unternehmensführung selbst steht uns Red Zac bei Bedarf unterstützend zur Seite – ein Service, das definitiv nicht selbstverständlich ist.“ Gemeinsames Ziel sei es, das Elektronik-Leben der Menschen in der Region zu coachen. „Wir verkaufen nicht einfach nur Produkte. Erfahrung, Beratung, Service und Reparatur sind wesentliche Bestandteile des Konzeptes von Red Zac – und dafür stehen wir.“

„Immer lösungsorientiert“

„Einer der für mich wesentlichsten Punkte ist es aber auch, dass Red Zac gerade in der aktuellen COVID-19-Krise immer lösungsorientiert ‚am Ball bleibt‘“, meint der Geschäftsführer von Schwarz, Wagendorffer & Co. „Durch den Online-Shop können unsere Kunden weiterhin einkaufen, während wir als regionale Fachhändler Service und Reparatur übernehmen. Damit bleiben wir mit unseren Kunden in Kontakt, denn Hilfe wird vielerorts dringend gebraucht – gerade auch weil die Menschen zuhause bleiben.“

Ideale Ergänzung

Auch die Neuerungen, die durch die Red Zac Zentrale entwickelt und ausgerollt werden, seien für den regionalen Fachhandel eine ideale Ergänzung: „Wir haben bereits den smartZAC im Einsatz – das ist eine großartige Idee, die ausgesprochen gut umgesetzt wurde“, meint Laimer. Das virtuelle System biete den Vorteil einer „persönlichen Beratung gekoppelt mit modernster technischer Kompetenz“ und lässt den Kunden in die gesamte Sortimentswelt von Red Zac eintauchen. „Ideal ist der smartZAC beispielsweise, wenn Vergleiche zwischen Geräten unterschiedlicher Hersteller schnell und übersichtlich dargestellt werden sollen – damit wird das Beratungsgespräch optimal unterstützt. Es kommen auch Kunden zu uns, die sich bereits im Internet ein Gerät ausgesucht haben. Mit unserem smartZAC kann nun auch dargestellt werden, ob das Gerät tatsächlich den Vorstellungen und Bedürfnissen entspricht.“