Professionelle Luftreiniger für Betriebe als zusätzlicher Schutz vor Corona

Miele AirControl

Hausgeräte | 2 | | Stefanie Bruckbauer | 20.01.2021

Der neue mobile Luftreiniger AirControl von Miele wurde speziell für den Einsatz in Betrieben oder öffentlichen Einrichtungen konstruiert. (Foto. Miele)

Altersheime, Kindergärten, Schulklassen, Büros, Restaurants, Geschäfte - wo viele Menschen in geschlossenen Räumen zusammenkommen, ist das Risiko einer Infektion mit Covid-19 bekanntlich besonders hoch. Hier setzt Miele mit seinem neuen mobilen Luftreiniger AirControl an, der speziell für den Einsatz in Betrieben oder öffentlichen Einrichtungen konstruiert wurde. „Der AirControl filtert sechsmal pro Stunde die komplette Raumluft. Fünf Filterstufen erfassen 99,995% aller Schwebstoffe, Viren, Bakterien und Pilze“, beschreibt Miele.

In Zeiten von Covid-19 ist das häufige und gründliche Lüften an Orten, an denen viele Menschen zusammenkommen, unverzichtbar. Aber es ist nicht immer ausreichend möglich. Hier soll der neue mobile Luftreiniger AirControl von Miele unterstützen. „Das hocheffektive Gerät ist speziell für den Einsatz in Betrieben oder öffentlichen Einrichtungen konstruiert. Es wird in drei Größen verfügbar sein und kommt im ersten Schritt in Deutschland und Österreich auf den Markt. Produktionsstart ist Mitte Februar im Miele-Werk Lehrte“, sagt Miele.

Jahrzehntelange Expertise

Seit vielen Jahrzehnten steht Miele Professional für verlässliche Hygienekonzepte in medizinischen Einrichtungen, Hotels und Gastronomie, ganz gleich, ob es um die Aufbereitung medizinischer Instrumente, Geschirrspülen oder Wäschereitechnik geht. Diese Hygienekompetenz überträgt Miele nun auf den Bereich der Luftreinigung: „Saubere Luft ist ein Grundbedürfnis und wird vermutlich bald zu einem Hygienestandard – und das nicht nur mit Blick auf Viren und Bakterien, sondern auch auf Pollen und Feinstaub“, sagt Dr. Christian Kluge, Leiter der Business Unit Professional der Miele Gruppe. Das gelte grundsätzlich, auch wenn die Dringlichkeit des Themas mit Covid-19 massiv gestiegen sei. „Um unseren Kunden schnell eine Lösung anzubieten, haben wir uns bei diesem Produkt für eine Kooperation entschieden“, so Kluge weiter. Die AirControl-Luftreiniger von Miele nutzen Technologie des Elchinger Filtrationsspezialisten UlmAIR, die beide Unternehmen künftig gemeinsam weiterentwickeln wollen.

Der AirControl soll wie gesagt in drei Größen verfügbar sein. „Drei unterschiedlich große Geräte eignen sich für Raumgrößen von bis zu 45, 80 oder 200 Quadratmetern und sind, je nach Einsatzzweck, auch miteinander kombinierbar. Mit einer Leistung von bis zu 3.300 Kubikmetern Luft pro Stunde (modellabhängig) lässt sich in diesem Zeitraum die komplette Raumluft sechsmal umwälzen und dabei filtern. Ein Vorfilter der Filterklasse G4 und ein Feinfilter halten zunächst die größeren Partikel aus der Luft zurück. Danach fängt ein HEPA-Hochleistungsfilter H14 selbst feinste Teilchen auf, sodass im Ergebnis mehr als 99,995% aller Schwebstoffe, Viren, Bakterien und Pilze unschädlich gemacht werden“, erläutert Miele.

„Wirksame Prävention gegen das Coronavirus“

Miele sagt: „Dass sich mit einer solchen Kombination grundsätzlich eine wirksame Prävention gegen das Coronavirus erreichen lässt, bestätigt eine Studie der Universität der Bundeswehr München vom 22. September 2020.“ Miele zitiert daraus: „Als Ergebnis der wissenschaftlichen Untersuchungen […] steht fest, dass Raumluftreiniger und Entkeimungsgeräte mit einem Volumenstrom pro Stunde, der mindestens dem Sechsfachen des Raumvolumens entspricht, und hochwertigen Filtern der Klasse H14 eine sehr sinnvolle technische Lösung darstellen, um in Klassenzimmern die indirekte Infektionsgefahr durch Aerosole stark zu verringern.“

Miele ThermoControl

Wie Miele erläutert, setzt in den Geräten nach jedem Betrieb automatisch die thermische Inaktivierung der Erreger in den relevanten Bereichen ein (Miele ThermoControl): „Hierbei wird die Luft, die den HEPA-Filter durchströmt, auf etwa 70 °C erhitzt, was auch verhindert, dass sich Feuchtigkeit ablagert. Abgerundet wird das innovative Konzept durch einen Aktivkohle- und einen Nachfilter. Unangenehme Gerüche sind damit ebenfalls passé.“

Automatische Messung des CO2-Gehalts

Über die Notwendigkeit zum Luftwechsel wache ein integrierter Sensor, der kontinuierlich den CO2-Gehalt in der Raumluft misst. „Auf einem Display kann die jeweilige Konzentration abgelesen werden. Im Automatikmodus erhöht der Miele AirControl die Laufleistung und reagiert somit indirekt auf einen erhöhten Eintrag virentragender Partikel“, so der Hersteller.

Wie beschrieben wird, kommen die drei Varianten des Miele AirControl mit wenig Platz aus: So soll beispielsweise das mittlere Modell bei einer Höhe von 127 Zentimetern eine Stellfläche von 50 mal 50 Zentimetern benötigen. Auf Rollen können die Geräte leicht an einen anderen Platz gefahren werden und überall genutzt werden, wo eine Steckdose verfügbar ist.

Bei der Konstruktion wurde besonders auf die Anforderungen für den Einsatz im halböffentlichen Raum geachtet, wie Miele erklärt, zum Beispiel mit Blick auf stabilen Stand und Schutz vor Manipulation. Ebenso trage Miele den hohen Anforderungen der gewerblichen Nutzer an die Robustheit und Langlebigkeit der Geräte Rechnung. Für die schnelle und kompetente Wartung des AirControl stehe ein dichtes Netz eigener oder autorisierter Servicetechniker bereit, wie Miele betont.

Wie eingangs erwähnt, soll der Miele AirControl im ersten Schritt in Deutschland und Österreich auf den Markt kommen. Produktionsstart sei Mitte Februar im Miele-Werk Lehrte. Alle Geräte sollen dann im Handel und über den eigenen Onlineshop von Miele Professional verfügbar sein. Erhältlich ist der Miele AirControl ab 2.790 Euro (Listenpreis netto). Alternativ zum Kauf sollen die Geräte auch geleast werden können.

Übrigens: Im Werk Lehrte (364 Beschäftigte) produziert Miele seit 1965 gewerbliche Waschmaschinen und seit 2014 auch die Bügelstationen für den Haushalt. Um trotz der aktuell hohen Nachfrage kurze Lieferzeiten zu ermöglichen, wurde die dortige Produktion innerhalb kürzester Zeit auf eine flexible Fertigung und Montage der neuen Luftreiniger vorbereitet. Professional-Chef Kluge: „Mit dem AirControl wollen wir einen wirksamen Beitrag für mehr Gesundheit leisten – mit der besten empfohlenen Filtertechnologie in einem Produkt und mit dem Service von Miele.“

Weitere Informationen: www.miele.at/aircontrol