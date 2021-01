Funktionalität, Leichtigkeit und Leistungsstärke

3 x neu: De’Longhi Colombina Evo Akku-Stabstaubsauger

Kleingeräte Bilder | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 25.01.2021 |

De’Longhi präsentiert drei neue Colombina Evo Akku-Stabstaubsauger. Die drei Modelle mit 400 bis 500 Watt Leistung in drei unterschiedlichen Farbkombinationen und mit vierstufigem Filtersystem überzeugen laut Hersteller mit Funktionalität, Leichtigkeit und Leistungsstärke.

Staubsaugen muss kein mühseliger Akt mit umständlichem Hantieren mit schweren Geräten oder meterlangen Kabeln sein. Zumindest nicht mit den drei neuen Colombina Evo Akku-Stabstaubsaugern, wie Hersteller De’Longhi verspricht: „Mit der gesamten Saugstärke in einem Griff lässt sich jede alltägliche Haushaltssituation schnell und effizient meistern, ohne dabei auf technische Funktionalität verzichten zu müssen. Denn das Sortiment der Colombina Evo Reihe umfasst drei neue unterschiedliche Modelle zwischen 400 und 500 Watt Leistungsstärke, die ohne Kabel maximale Bewegungsfreiheit erlauben und dank des Flex 180° Systems und einem Gelenk an der Basis der Bürste sogar die am schwierigsten zugänglichen Stellen erreichbar machen.“

Dank dem Wandhaltesystem mit Zubehörhalter kann der Staubsauger schnell verstaut werden und ist auch genau so schnell wieder zur Hand. Apropos Hand: Der Griff der Colombina Evo Modelle wurde so konzipiert, dass während der Reinigung weniger Kraft auf das Handgelenk wirkt.

Eine gründliche Reinigung garantiert De’Longhi unter anderem auf Grund der motorisierten Bürste , bei der die mechanische Wirkung der rotierenden Borsten und die Saugwirkung kombiniert werden. Das Spitzenmodell XLM510.GRG ist zudem mit zusätzlichen LED-Leuchten und einer austauschbaren Walze ausgestattet. Die leistungsstarken Batterien (25,2-Volt beim XLM510.GRG bzw. 21,6-Volt bei den Modellen XLM418.GCG und XLM417.WRG) sollen 60 bzw. 30 Minuten kabelloses Saugen ermöglichen. Die Batterien können übrigens aus dem Besenkörper entnommen und auch separat aufgeladen werden.

Die Colombina Evo Modelle punkten darüber hinaus mit ihrer Filterkapazität, wie De’Longhi beschreibt: „Ab dem Moment des Absaugens durchlaufen die Partikel vier Filtrationsstufen, die eine erneute Emission in die Umwelt verhindern. Die größeren Partikel werden stattdessen durch das doppelte Cyclonic-Filtersystem mit Metallfilter blockiert, welches sie an die Behälterwände drückt und gleichzeitig durchsiebt. Der leicht zu reinigende Metallfilter mit Mikrolöchern macht das zyklonische Filtersystem noch effizienter. Schließlich werden die kleinsten Partikel durch den vor dem Motor angebrachten und waschbaren EPA Filter (= Hochleistungs-Partikelfilter) begrenzt, um auch das letzte bisschen Staub am ungewollten Austritt zu hindern. Der Polyurethanfilter filtert zuletzt die vom Motor kommende Abluft.“

Abhängig vom Modell verfügt das Colombina Evo Sortiment über eine Reihe an Zubehörteilen. So gibt es für Schlitze und kleinere Räume die praktische Fugendüse. Zudem gibt es die Mehrzweckdüse, eine Staubbürste, den flexiblen Verlängerungsschlauch sowie die Bürste für Möbel und Polster.

Unverbindliche Preisempfehlungen

Colombina Evo XLM510.GRG: 379,99 Euro

Colombina Evo XLM418.GCG: 299,99 Euro

Colombina Evo XLM417.WRG: 269,99 Euro