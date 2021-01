35 Lehrstellen in ganz Österreich

Magenta Telekom startet Lehrlingssuche

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 25.01.2021

Magenta Telekom sucht 35 junge Menschen, die eine Lehre bei dem Netzbetreiber absolvieren möchten.

Magenta Telekom sucht wie bereits im Vorjahr 35 junge Menschen, die eine Lehre absolvieren möchten. Die bestehende Lehre zur Einzelhandelskauffrau bzw. zum Einzelhandelskaufmann mit Schwerpunkt Telekommunikation wurde um zukunftsorientierte Inhalte erweitert. Digitale Kompetenzen runden die Ausbildung zum Future Customer Expert ab.

Die Ausbildungsschwerpunkte setzen auf digitale Kompetenzen. Im erweiterten Lehrprogramm zum Future Customer Expert sollen die Jugendliche zukunftsfit ausgebildet werden, damit sie Kundenanliegen über alle Verkaufs- und Servicekanäle betreuen zu können: „Magenta Telekom bietet mit dem erweiterten Lehrprogramm vielfältige Möglichkeiten für die berufliche Entwicklung unserer zukünftigen Kolleginnen und Kollegen. Dieser flexible Ansatz ermöglicht es den Jugendlichen, ihre digitale Zukunft selbst in die Hand zu nehmen“, erklärt dazu Sabine Bothe, CHRO Magenta Telekom. „Gerade während der Corona-Krise ist es uns ein Anliegen Jugendlichen in Österreich mit einer Lehre bei Magenta Telekom eine Zukunftsperspektive zu geben. Wir setzen damit ein wichtiges Zeichen, um der Jugendarbeitslosigkeit in unserem Land entgegenzuwirken.“

Interessierte können sich für die 35 Lehrstellen in ganz Österreich auf der Website magenta.at/lehre bewerben. Magenta betont dabei ausdrücklich die Entwicklungsmöglichkeiten für Absolventen der Ausbildung – wie z.B. Shop-Manager. Fünf ehemalige Lehrlinge sind diesen Karriereschritt bereits gegangen und leiten einen eigenen Magenta Shop. Insgesamt kann Magenta Telekom auf eine erfolgreiche Lehrlingsausbildung zurückblicken. Seit Start der Lehrlingssuche im Jahr 2006 hat Magenta Telekom rund 260 junge Menschen ausgebildet, 100 Lehrlinge sind derzeit in Ausbildung. 80% der Jugendlichen konnten ihre Lehre mit ausgezeichnetem oder gutem Erfolg abschließen, 2020 blieben rund 60% der Ausgebildeten Magenta Telekom treu.

Digitales Recruiting

Magenta bietet KandidatInnen ein digitales Recruiting, welches im Rahmen der Corona-Krise weiterentwickelt wurde. KandidatInnen können über das Magenta Jobportal Bewerbungsunterlagen sowie Vorstellungsvideos hochladen. Danach folgt ein digitales Kennenlernen via Video Call. Über das Recruiting-Game MATCH! können Interessierte ihre Fähigkeiten in puncto Serviceorientierung, Verkauf sowie ihre Technikaffinität unter Beweis stellen. Dem User werden unterschiedliche Aufgaben aus dem Joballtag bei Magenta Telekom gestellt. Anhand des gewählten Lösungsweges wird ein persönliches Kompetenzprofil ermittelt. Das Profil gibt den Kandidaten sofort Aufschluss über eigene Stärken sowie Entwicklungsfelder.

Für die österreichweite Lehrlingssuche hat Magenta Telekom eine eigene Employer Branding Kampagne gestartet. Mit „Nice, nicer, Magenta Lehre“ wendet sich das Unternehmen an die jugendliche Zielgruppe. In einem Lehrlingsvideo geben Lehrlinge Einblick in den Joballtag bei Magenta Telekom. Das Video zu „Nice, nicer, Magenta Lehre“ auf Youtube: https://youtu.be/goLFJ3MxoZo.

Seit 2010 nimmt Magenta Telekom zusätzlich über die private Initiative lobby.16 jugendliche Geflüchtete ohne Angehörige in das Lehrlingsausbildungsprogramm auf. Auch heuer bietet Magenta Telekom drei Jugendlichen eine Lehrstelle an. Diese nehmen vor Beginn ihrer Lehre an einem Förderprogramm teil, um optimal auf die Lehre vorbereitet zu sein. Das Förderprogramm umfasst vertiefende Kurse in Deutsch, Mathematik und Englisch sowie Magenta spezifische Schulungen. 17 Jugendliche haben ihre Ausbildung bereits abgeschlossen, teilweise mit ausgezeichnetem Erfolg, neun Jugendliche befinden sich derzeit in Ausbildung.