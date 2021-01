Für die drängenden Fragen und zur Entlastung des Nachwuchses

Emporia: Smartphone-Hotline jetzt auch am Sonntag

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 27.01.2021

Das Enkerl weiß recht oft, wo man hindrücken muss. Aber falls nicht, dann kann man ab 31. Jänner auch am Sonntag die emporia-Hotline anrufen. (© iStock Motortion)

Sonntags, wenn die Eltern oder die Großeltern besucht werden, dann sind Kinder und Enkelkinder oft als Smartphone-Experten gefragt. Diffizile Probleme der modernen Mobilkommunikation wollen dann gelöst werden. Da allerdings die Angehörigen in der Regel auch keine Smartphone-Experten sind, wird hier so mancher schnell überfordert. Damit der Sonntag dennoch gerettet ist, bietet emporia Telecom ab 31. Jänner die kostenlose Sonntags-Hotline für emporia-Handys an.

Wie kann ich WhatsApp installieren? Wo kann ich ein Foto oder ein Video speichern? Wie aktiviere ich den Notfallknopf? Auch bei einfach zu bedienenden Smartphones von emporia tauchen manchmal spezielle Nutzerfragen auf. Ab dem kommenden Wochenende ist deswegen die emporia-Hotline von 13 bis 15 Uhr durchgängig besetzt. Beantwortet werden alle Fragen rund um emporia-Smartphones – ausgenommen Fragen zum Tarif oder zum Netzbetreiber. Sollte die Hotline besetzt sein, dann schickt man einfach eine SMS mit der Bitte um Rückruf.

„Gerade jetzt im Lockdown ist es wichtig, dass unsere Kundinnen und Kunden gut mit ihrem Telefon umgehen können. Und da die Fragen oft am Sonntag auftauchen, wenn die Angehörigen zu Besuch sind, wollen wir hier bestmöglich unterstützen“, erklärt emporia-Chefin Eveline Pupeter zum neuen Service.

Die kostenlose Hotline ist ab 31. Jänner unter Tel. 0677 / 6384 7660, jeweils 13-15 Uhr erreichbar.

Bei Besetztzeichen SMS mit der Bitte um Rückruf schicken.