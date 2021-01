50.000 Euro für nachhaltige Innovation

Start für Magenta TUN-Bewerbungsphase

27.01.2021

Zum 9. Mal werden dieses Jahr die Magenta TUN Nachhaltigkeitspreise vergeben. Projekte können ab sofort eingereicht werden.

Bereits zum 9. Mal vergibt Magenta TUN, der Nachhaltigkeistfonds von Magenta Telekom, seinen Nachhaltigkeitspreis. Insgesamt werden auch dieses Jahr im Rahmen des Technologie und Nachhaltigkeitsfonds 50.000 Euro vergeben. Projekte können ab sofort bis zum 28. Februar 2021 eingereicht werden. Die Preisverleihung findet dieses Jahr erstmals im Zuge des 4GAMECHANGERS Festival statt.

Der Magenta TUN, Technologie- und Nachhaltigkeitsfonds der Magenta Telekom, ist einer der bedeutendsten Nachhaltigkeitspreise Österreichs. Mit seinen Projekten will der Fonds einen wesentlichen Beitrag zu Problemlösungen im Bereich Klimaschutz, Inklusion oder Bildung durch Digitalisierung leisten. Bis 28. Februar 2021 können Startups, Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Non-Profit-Organisationen sowie private Personen ihre Visionen unter Beweis stellen und ihre Projekte auf https://www.magenta.at/TUN einreichen. Anschließend entscheidet eine hochkarätige Fachjury unter Vorsitz des früheren EU-Kommissars Franz Fischler, welche Projekte durch Relevanz und Realisierbarkeit überzeugen und begeistern.

„Seit vielen Jahren leisten wir als Magenta Telekom mit der Unterstützung des TUN einen aktiven Beitrag für eine bessere Zukunft. Wir sehen unser Engagement als langfristige Verpflichtung, durch Digitalisierung verstärkt Nachhaltigkeit zu ermöglichen,“ so Andreas Bierwirth, CEO der Magenta Telekom über das Engagement für den Fonds. Der TUN fördert Nachhaltigkeit im Dreieck von Ökologie, Ökonomie und Sozialem. Projekte können eine oder mehrere dieser Dimensionen nachhaltiger Entwicklung ansprechen. Dazu gehören u.a. Energieeffizienz und Klimaschutz, grüne Informations– und Kommunikationstechnologie (IKT) sowie Umwelt-, Natur– und Artenschutz. Die finalen Pitches sowie die Preisverleihung des Magenta TUN finden erstmals im Rahmen des 4GAMECHANGERS Festivals, Österreichs wichtigste Bühne für Digitalisierung, Technologie und Nachhaltigkeit, statt.

Siegerprojekte 2020

Der erste Platz des Magenta TUN 2020 ging an das Projekt „OurPower“, eine Online- und Community-Plattform, die den Direkthandel mit Ökostrom zwischen Erzeuger und Nutzer ermöglicht. Die Projekte Josefbus, Next Generation of Changemaker und Seminat teilten sich den zweiten Platz.

Alle Teilnahmebedingungen und Informationen zu den Siegerprojekten 2020 sind unter https://www.magenta.at/TUNzu finden.