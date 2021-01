Editor's Choice Mit 1. Februar 2021

Führungswechsel bei Drei: Rudolf Schrefl übernimmt von Jan Trionow

Telekom Bilder | 1 | | Dominik Schebach | 28.01.2021 |

Rudolf Schrefl übernimmt mit 1.Februar die Leitung von Drei. (© Philip Liparski)

Der langjährige CEO Jan Trionow verlässt Drei. An seine Stelle rückt der bisherige COO Rudolf Schrefl nach. Mit dem Aufstieg von Rudolf Schrefl geht auch eine Reorganisation in der Gruppe einher. Drei Österreich wird mit den H3G-Ländergesellschaften Schweden und Dänemark zu 3 Skandinavia & Austria zusammengefasst. Dieser Cluster steht unter der Leitung von Morten Christiansen, der auch Deputy CEO von Drei Österreich wird.

Rudolf Schrefl (53) übernimmt mit 1. Februar 2021 die Agenden von Jan Trionow (50). Dieser wird nach mehr als zwei Jahrzehnten bei Drei Österreich und elf Jahren als CEO Mitte 2021 aus dem Unternehmen ausscheiden. Schrefl ist bereits seit 2002 in unterschiedlichen Führungspositionen im Unternehmen tätig und seit 2011 als Chief Commercial Officer (CCO) für das Geschäfts- und Privatkundengeschäft von Drei verantwortlich. Die nunmehrige Übergabe wurde in den vergangenen Wochen sorgfältig vorbereitet. Um einen optimalen Übergangsprozess zu gewährleisten, wird Jan Trionow laut Angaben von Drei das Unternehmen und seinen Nachfolger in den kommenden Monaten in beratender Funktion begleiten.

„Ich habe den Zeitpunkt der Übergabe meiner CEO-Verantwortung sorgfältig gewählt. Das Team ist gut aufgestellt, um die Erfolgsstory von Drei in Österreich weiterzuführen. Für mich ist nun der geeignete Moment gekommen, mich einer neuen Herausforderung zu widmen und das Zepter an einen langjährigen Wegbegleiter und damit in beste Hände zu übergeben. Ich wünsche Rudolf Schrefl und dem gesamten Drei Team alles Gute auf ihrem weiteren Weg in die digitale Zukunft“, so Trionow.

Dem scheidenden CEO streut man bei H3G Rosen. „Im Namen der CK Hutchison Gruppe möchte ich Jan Trionow für seinen Einsatz und seine Leidenschaft für das Unternehmen in den letzten beiden Jahrzehnten danken. Jan Trionow hat maßgeblich zum Erfolg und Wachstum von Drei beigetragen, das heute zu den drei großen Telekommunikationsanbietern Österreichs zählt. Dank Jan Trionow verfügt Drei Österreich über ein starkes Fundament für die Herausforderungen der Zukunft“, so Victor Li, Chairman und Group Co-Managing Director von CK Hutchison Holdings: „Gleichzeitig möchte ich Rudolf Schrefl zu seiner neuen Rolle als Drei CEO gratulieren.“

Canning Fok, Group Co-Managing Director von CK Hutchison Holdings, bedauert Jan Trionows Entscheidung: „Jan Trionow war von Anbeginn Teil von Drei Österreich und hat das Unternehmen mit großer Hingabe zu Kunden und Mitarbeitern durch einen starken Wettbewerb und technologischen Wandel gelenkt. Ich wünsche Jan Trionow alles Gute für das nächste Kapitel seiner Karriere.“

Neue Region

In Zukunft bildet Drei Österreich in der 3Group Europe gemeinsam mit Dänemark und Schweden eine neue Regional Division „3Scandinavia & Austria“. Für die neue Region in der 3Group ist künftig Morten Christiansen verantwortlich.

„Unsere drei Länder haben vieles gemeinsam: Alle drei Länder sind Pioniere in der Digitalisierung, verfügen über hochentwickelte Telekommunikationsmärkte und über eine der höchsten Mobilfunk–Durchdringungsraten weltweit. Drei hat diese Entwicklung in allen drei Ländern maßgeblich geprägt. Die neue Struktur erlaubt uns einen noch intensiveren Austausch zwischen unseren Länderorganisationen zum Vorteil unserer Kunden und unserer Mitarbeiter. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Rudolf Schrefl. Er ist der Garant für Kontinuität und wird den Wachstumskurs des Unternehmens fortsetzen“, so Morten Christiansen.

Rekordinvestition in größtes 5G-Netz Österreich werden fortgeführt

Rudolf Schrefl kennt das Unternehmen, den österreichischen IT- und Telekommunikations-markt sowie die Bedürfnisse der Kunden wie seine Westentasche. Wie Trionow begleitet der gelernte Informatiker und erfahrene Marketer den Weg von Drei in Österreich – mit einer kurzen Unterbrechung als internationaler Unternehmensberater – beinahe seit der ersten Stunde. Davor sammelte er langjährige Erfahrung in leitenden Positionen bei nationalen und internationalen Technologieunternehmen.

Bei seiner Nominierung bekräftigte Rudolf Schrefl die Ausbaupläne von Drei zur Errichtung des größten 5G-Netzes Österreichs. „Mit der größten Investitionsoffensive in der Geschichte unseres Unternehmens werden wir neue Maßstäbe im Bereich Netzabdeckung, Qualität, Angebote und Innovation setzen. Gemeinsam mit Sabine Hogl (CFO), Matthias Baldermann (CTO) sowie den Bereichsverantwortlichen Günter Lischka (Privatkunden), Elisabeth Rettl (Geschäftskunden) und Simone Keglovics (Wholesale) und dem gesamten großartigen Team werden wir die Erfolgsgeschichte von Drei weiterschreiben„, so der neue CEO von Drei Österreich.