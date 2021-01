„Komfortabel, widerstandsfähig und mit einem super Sound“

Vier neue Philips Sportkopfhörer

Multimedia | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 28.01.2021

Philips TV & Sound bringt weitere neue Sportkopfhörer auf den Markt, die einen hohen Tragekomfort bieten, besonders widerstandsfähig sind, gut klingen und über neue Merkmale für mehr Sicherheit und Hygiene verfügen, wie der Hersteller verspricht. (Fotos: TP Vision)

TP Vision stellte gestern im Zuge eines Launch-Events die Neuheiten 2021 von Philips TV & Audio vor. Dazu zählen auch vier neue Modelle von Sportkopfhörern, die sich durch einen hohen Tragekomfort, besondere Widerstandsfähigkeit, guten Klang und weitere Merkmale „für mehr Sicherheit und Hygiene“ auszeichnen, wie TP Vision sagt.

Studien zeigen, dass fast zwei Drittel der aktiven Sportler, in der Altersgruppe 16 – 24 Jahre sind es sogar über 90%, mit Kopfhörern trainieren. Philips TV & Sound hat sich in diesem Marktsegment bereits einen Namen gemacht und bringt nun weitere neue Sportkopfhörer auf den Markt – die „einen hohen Tragekomfort bieten, besonders widerstandsfähig sind, gut klingen und über neue Merkmale für mehr Sicherheit und Hygiene verfügen“, wie TP Vision sagt.

Mit den Philips Wireless Sportkopfhörern ist vieles möglich – ob Musikgenuss beim Laufen, Radfahren, während des Trainings im Studio, bei den Yoga-Übungen zu Hause oder einfach beim Outdoor-Spaß.

Als kabellose Sportkopfhörer sind sie so gestaltet, dass sie komfortabel und zuverlässig im oder auf dem Ohr sitzen. Alle Modelle sind laut Hersteller staubdicht und schweißgeschützt – einige Modelle sind auch wasserdicht. Hinzu kommen Merkmale wie Pulsmessung, Knochenschall-Übertragung und Reinigung per UV-Licht. Für eine bessere Sichtbarkeit in dunkler Umgebung verfügen die Sportkopfhörer über reflektierende Streifen und integrierte LEDs (A6606). Außerdem wird die Bedienung als besonders einfach und intuitiv beschrieben, dies, da die Kopfhörer auf leichtes Antippen reagieren.

Die Modelle im Detail

Philips A7306 Sports True Wireless (TWS) In-Ear Kopfhörer

Farbe: Schwarz. Verfügbar: 2. Quartal 2021

UVP: 179,99 Euro

Als Flaggschiff der neuen Philips True Wireless Sportkopfhörer gilt der A7306, „der durch extrem guten Sitz und hohen Komfort überzeugt“, beschreibt TP Vision. Um zum jeweiligen Outfit zu passen, stehen je drei Wing-Tips und abnehmbare Ear-Hooks in verschiedenen Farben zur Verfügung.

TP Vision beschreibt: „Von der guten Anpassung ans Ohr und dem sicheren Sitz profitiert die passive Geräuschabschirmung, während die großen 9-mm-Treiber für den guten Klang des A7306 sorgen. Die Akkukapazität liefert bis zu sechs Stunden mit einer vollen Ladung, wobei zusätzliche 18 Stunden bei Bedarf die integrierte Power Bank der Aufbewahrungsbox liefert. Dank der Schnellladeoption wird in nur 15 Minuten genügend Strom für eine ganze Stunde Wiedergabe geladen.“

Für engagierte Sportler sei der eingebaute Pulsmesser des A7306 besonders praktisch, da er dank seiner Kompatibilität mit den meisten populären Fitness-Apps eine einfache und komfortable Kontrolle der eigenen Leistung ermögliche.

Für eine lange Lebensdauer ist der A7306 wasser-, staub- und schweißschützt. Nach einem intensiven Training ist die Reinigung des Kopfhörers sehr wichtig, was beim A7306 in der Ladeschale innerhalb von 20 Sekunden mittels UV-Licht automatisch erledigt ist.

Für die erhöhte Sicherheit des Nutzers kann durch kurzes Antippen des Hörers der Awareness-Modus aktiviert werden, der Umgebungsgeräusche ungestört durchlässt.

Der A7306 auf den Punkt

Integrierter Pulsmesser für gezieltes und sicheres Training

Automatische und komfortable Reinigung mit UV-Licht

Awareness-Modus für Umgebungsgeräusche

IP57 Einstufung. Wasserdicht (bis zu ein Meter Tiefe für 30 Minuten), staub- und schweißgeschützt

Sechs Stunden Wiedergabe mit einer Akkuladung. Zusätzlich 18 Stunden über die Aufbewahrungsbox

Schnelladen. 15 Minuten Laden für eine Stunde Wiedergabe (2 Stunden für eine volle Ladung)

Große 9-mm-Neodymium-Treiber

Sehr guter Klang mit starkem Bass. Hervorragende passive Geräuschabschirmung

Drei austauschbare Ear-Tips für perfekten Sitz

Weiche, abnehmbare Wing-Tips und Ear-Hooks für sicheren und komfortablen Sitz

Zwei Mikrofone in jedem Ohrhörer für beste Verständigung

Smart Pairing für automatische Verbindung zum Bluetooth-Gerät

Benutzerfreundliche Bedienung durch einfaches Antippen für Wiedergabe, Pause oder Anrufe

Unterstützt Google Assistant und Apple Siri

Kompatibel mit der Philips Headphone App und den meisten populären Fitness Tracker Apps

Modell Philips A6606

Philips A6606 – Sports Knochenschall- (Bone Conduction-) Kopfhörer

Farbe: Schwarz. Verfügbar: 2. Quartal 2021

Preis: wird zur Markteinführung bekannt gegeben

Anders als bei herkömmlichen Kopfhörern mit Lautsprechertreibern funktioniert der A6606 Wireless durch die Übertragung von Schallvibrationen über die Wangenknochen, wie TP Vision erläutert. „Die leichten Schwingungen geben dem Nutzer ein hochwertiges Klangerlebnis. Ein weiterer Vorteil dieser Bauweise ist, dass die Ohren frei bleiben, wodurch Umgebungsgeräusche uneingeschränkt wahrgenommen werden können.“

Der A6606 besitzt eine sehr leichte, mit Titan verstärkte Struktur und soll damit beispielsweise sehr gut unter einen Fahrradhelm passen. Ein zusätzliches Sicherheitsmerkmal sind die eingebauten, hellen LEDs, die über die Philips Headphone App ein- und ausgeschaltet werden können.

Sicherheit beim Training. Kristallklarer Klang.

Hochwertiger Klanggenuss durch Knochenschall-Technologie

Sicherheits-LED-Licht

Neun Stunden Wiedergabe pro Ladung

Schnellladen bringt eine Stunde Spielzeit innerhalb von 15 Minuten. Vollgeladen wird der Akku in zwei Stunden

Widersteht jedem Wetter.

Leichte titanverstärkte Bauweise mit Neckband

Schlankes Design. Komfortabler Sitz ohne Ohrpolster. Einzigartiges Hörerlebnis

Gemäß IP67 – wasserdicht für bis 30 Minuten in einem Meter Tiefe – sowie staub- und schweißgeschützt

Aufbewahrungsbeutel

Immer verbunden.

Smart Pairing für automatische Verbindung zum Bluetooth-Gerät

Kompatibel mit der Philips Headphone App

Zwei Mikrofone für bessere Verständlichkeit im Gespräch

USB-C Anschluss

Modell Philips A4216

Philips A4216 – Sports On-Ear Wireless Kopfhörer

Farbe: Schwarz. Verfügbar: 2. Quartal 2021

UVP: 69,99 Euro

Der Philips A4216 ist ein kabelloser On-Ear Sportkopfhörer – „für alle Sportarten und raue Outdoor-Aktivitäten“, wie TP Vision sagt. „Er bietet eine gute passive Geräuschabschirmung und große 40-mm-Treiber für einen hervorragenden, detaillierten Klang und tiefe Basswiedergabe.“

Für einen hohen Komfort ist der A4216 besonders leicht und ergonomisch gestaltet. Er verfügt über Ohrpolster mit Memory Schaum, die zudem mit einem speziellen kühlenden Gel gefüllt sind. Verpackt sind sie in abnehmbaren und waschbaren Bezügen, was einer langen und hygienischen Nutzung dienen soll. Der A4216 überzeugt zudem mit einer langen Spielzeit von 25 Stunden und einer Schnelllademöglichkeit.

Große 40-mm-Neodymium-Treiber für detaillierten Klang und sehr gute Bässe

Effektive passive Geräuschreduzierung

Kompakt nach innen faltbar

Schnellladen mit 15 Minuten für zwei Stunden Spielzeit

Bluetooth 5.0

25 Stunden Spielzeit mit einer Akkuladung

Komfortabel für Musikgenuss oder Handygespräche.

Ergonomisch gestaltetes Headband

Atmungsaktive Einlagen aus Memory Schaum sowie kühlendem Gel

IP55 – wasserfest, staub- und schweißgeschützt

Blau-weiße LED-Ladeanzeige

Waschbare Ohrpolsterbezüge

Mikrofon mit Echounterdrückung für klare Verständlichkeit

Modell Philips A3206

Philips A3206 – Wireless Ear-Bud’s Kopfhörer

Farbe: Schwarz. Verfügbar: 2. Quartal 2021

UVP: 49,99 Euro

Mit der Kombination aus Klangqualität, Komfort und Sicherheit wird der Philips A3206 als Kopfhörer insbesondere fürs Laufen, Wandern und das Workout im Fitnessstudio empfohlen. „Die ultraleichten Ohrhörer bieten 10 Stunden Wiedergabe, sind kompatibel mit Google und Siri und geschützt vor Wasser“, so TP Vision.

Zum Lieferumfang gehören je drei austauschbare Wing-Tips und Ear-Hooks für eine gute individuelle Passform und das mit Kevlar verstärkte reflektierende Kabel soll bei Dunkelheit die kleine Extraportion Sichtbarkeit bringen.

13,6-mm-Neodymium-Treiber

10 Stunden Spielzeit pro Akkuladung

Leicht mit gutem Klang und gutem Bass

Drei austauschbare Ear-Hooks und Ear-Tips für den perfekten Sitz

Drei verschiedene Wing-Tips für sicheren Sitz

IP57 – schweiß-, staub- und wasserdicht

Reflektierendes, kevlarverstärktes Kabel

Fernbedienung am Kabel mit drei Tasten und Kleidungsclip

Smart Pairing für automatische Verbindung zum Bluetooth-Gerät

Kompatibel zu Google Android und Apple Siri

Sprachsteuerung per Tastendruck

USB-C Ladekabel

Über die Neuheiten bei Philips TV berichten wir in der kommenden E&W.