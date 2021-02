Werden MVNOs benachteiligt?

BWB und RTR nehmen Mobilfunkmarkt unter die Lupe

01.02.2021

BWB und RTR wollen gemeinsam Entwicklungen zum Wettbewerb auf dem Mobilfunkmarkt unter die Lupe nehmen. Der Telekom-Regulator und die Bundeswettbewerbsbehörde begründen den Schritt mit einer negativen Dynamik für die MVNOs.

Im Zuge der Genehmigung des Mergers von H3G und Orange im Jahr 2012 wurde Drei die Verpflichtung auferlegt, bis zu 16 MVNOs Zugang zu bis zu 30% der zur Verfügung stehenden Kapazitäten in seinem Mobilfunknetz zu gewähren. Diese Auflage läuft Ende 2022 aus. Nach Ansicht von RTR und BWB konnte das Ziel der Auflage, den Wettbewerb am Mobilfunkmarkt abzusichern, um für Konsumentinnen und Konsumenten eine Vielfalt an attraktiven Produkten zu angemessenen Preisen zu gewährleisten, erreicht werden. Dabei hätte sich auch der zwischen Betreibern entstandene Wettbewerb um MVNOs positiv ausgewirkt.%

„MVNOs haben in Österreich einen Marktanteil von nahezu 12%. Sie spielen eine entscheidende Rolle für einen stabilen Wettbewerb am Mobilfunkmarkt und sind Treiber von Innovation. Beschwerden aus dem Markt und aus Wettbewerbssicht problematische Kommentare von Marktteilnehmern zwingen uns, genauer darauf zu schauen und falschen Entwicklungen rechtzeitig entgegenzutreten“, meint RTR-Telekom-GF Klaus Steinmaurer, zur aktuellen Situation am Mobilfunkmarkt.

Laut BBW und RTR gebe es nun allerdings Entwicklungen auf dem Markt, die diese Dynamik abschwächen bzw umkehren wollen. Dem wollen die Behörden frühzeitig entgegentreten. Konkret gehe es um den Zugang zu 5G-Angeboten für MVNOs. Die Verhandlungen gestalten sich dem Vernehmen nach recht zäh. Außerdem hatte z.B. Magenta CEO Andreas Bierwirth in einem Trend-Interview im vergangenen Sommer die geringe Kostenwahrheit bei MVNOs beklagt, während Netzbetreiber sich steigenden Mieten für Standorte und höheren Preisen für Energie gegenübersehen.

„Die BWB nimmt die bestehenden Beschwerden sehr ernst und wird die derzeitigen Entwicklungen laufend evaluieren. MVNOs brauchen einen fairen und angemessenen Zugang zu den Netzen, sodass Konsumenten und Konsumentinnen eine breite Angebotsauswahl mit angemessener Qualität zu attraktiven Angeboten erhalten“, ergänzt Theodor Thanner, Generaldirektor der Bundeswettbewerbsbehörde.

Die BWB und die RTR seien daher entschlossen, jedem Verdacht von wettbewerbswidrigem Verhalten nachzugehen. Von Marktteilnehmern beabsichtige Verschlechterungen des Wettbewerbs seien nicht akzeptabel. Sowohl BWB als auch RTR werden daher den Mobilfunkmarkt in diesem Jahr auf ihre Fokusliste setzen und dazu auch mit der Europäischen Kommission in Kontakt treten. Gleichzeitig ist ein runder Tisch mit den Netzbetreibern und MVNOs geplant, um möglichst rasch einem funktionierenden Wettbewerb entgegenstehende Entwicklungen aus dem Weg zu räumen.