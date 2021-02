Ab 1. Februar

COMM-TEC wird zu Exertis Pro AV

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 01.02.2021

Mit dem heutigen 1. Februar wird AV-Distributor COMM-TEC zu Exertis Pro AV.

COMM-TEC, Full-Range-Anbieter für AV / IT Medientechnik und Digital Signage Lösungen für die Bereiche Corporate und Residential wird mit dem heutigen 1. Februar 2021 zu Exertis Pro AV. Neuer Look, neuer Namen und ein noch besserer Zugang zu erstklassigen Produkten und Anbietern sollen Kunden von einem noch breiteren Angebotsspektrum profitieren lassen – wobei die gewohnten Lösungen und Dienstleistungen sowie die vertrauten Ansprechpartner erhalten bleiben.

Dabei legt der Value Add-Distributor auch unter der neuen Marke größten Wert auf eine gute und langfristige Partnerschaft mit Kunden und Herstellern und bietet weiterhin exzellenten Rundum-Service sowie Support-Leistungen unter dem Motto „Think Solutions“.

Seit Juli 2019 ist COMM-TEC Teil der DCC Technology Trading/Exertis, ein führender Vertriebs-, Marketing- und Servicepartner für globale Technologiemarken in den Bereichen Consumer, Business und Enterprise. Die Zugehörigkeit zu DCC Technology Trading/Exertis eröffnet COMM-TEC große Vorteile und Synergieeffekte und ermöglicht es Kunden und Hersteller, auf ein erweitertes Produktportfolio und Serviceangebot zuzugreifen.

„Hersteller und Kunden profitieren mit Exertis Pro AV als spezialisiertem Distributionspartner von der Produktkompetenz eines leidenschaftlichen Teams rund um den Globus. Unser Ziel ist es, weiterhin die erste Wahl für alle Pro AV-Bedürfnisse zu bleiben“, sagt Rainer Sprinzl, Managing Director DACH bei COMM-TEC.

Die Möglichkeit des sofortigen Zugriffs auf andere Geschäftsbereiche der Exertis Gruppe macht Exertis Pro AV einzigartig. Dies stellt sicher, dass es keine Lücken in den angebotenen Lösungen oder zusätzlichen Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette gibt. Exertis bietet somit in jeder Phase einen Mehrwert im Sinne einer ganzheitlichen Beratung und dem Denken in Lösungen nach dem Motto „Make the extraordinary happen”.

Durch die Zusammenarbeit mit einem großen Netzwerk von Partnerunternehmen kennt Exertis Pro AV für alle Kundenanforderungen die am besten passenden Produktkombinationen. Für Tim Griffin, Geschäftsführer der Muttergesellschaft DCC Technology, signalisiert die globale Neuausrichtung der Marke den Beginn einer neuen Ära in der weltweiten Spezialdistribution und im Supply Chain Management aus einer Hand: „Dies ist mehr als nur ein neuer Name. Alle Unternehmen, die zu Exertis gehören, arbeiten zusammen, um unseren Herstellern eine globale Plattform zu bieten, die einen einfachen und direkten Zugang zu einer Welt von Pro-AV-Wiederverkäufern und Endkunden ermöglicht. Mit Exertis als spezialisiertem Vertriebspartner können die Hersteller von der Produkt- und Kategorie-Expertise unserer passionierten Teammitglieder auf der ganzen Welt profitieren. Wir sind in der Lage, schnell zu skalieren und bieten finanzielle Ressourcen und Expertise für Supply-Chain-Lösungen.“

Exertis Pro AV verfügt über ein engagiertes Vertriebsteam, ein erfahrenes technisches Support-Team, Spezialisten für LED- und neue Technologien sowie ein Lösungsteam, das Zugang zu einer riesigen Auswahl an Anbietern, Kategorien und Produkten hat. Die komplette Produktpalette umfasst Display-Lösungen, UC und Collaboration, professionelle Audio- und Steuerungssysteme, Digital Signage und Medienlösungen sowie Racks und Halterungen.

„Wir bieten eine unschlagbare Kombination aus einem ständig wachsenden Portfolio an Produkten und Anbietern, erstklassigen professionellen Dienstleistungen auf Abruf, unendlichen Ressourcen und Fachwissen und der Möglichkeit, End-to-End-Lösungen aus einer Hand anzubieten. Jetzt kann Exertis Pro AV mehr denn je als die erste Wahl für alle professionellen AV-Bedürfnisse dienen”, so Griffin abschließend.