Nach Einigung von Regierung & Sozialpartnern

Home Office: Magenta als Partner für Gesamtlösungen

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 01.02.2021

Mit seiner Paketlösung will Magenta Unternehmen den Einstieg ins Home Office erleichtern. (© Magenta)

Mit der Einigung von Regierung und Sozialpartnern macht Home Office einen weiteren Schritt in Richtung Mainstream. Magenta möchte sich daher als Partner von Geschäftskunden für komplette Lösungen aus einer Hand positionieren.

Die neuen Home-Office-Regeln, auf die sich Regierung und Sozialpartner geeinigt haben, legen nun erstmals fest, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Arbeitsmittel für Home-Office oder mobiles Arbeiten zur Verfügung stellen müssen, dazu zählt auch die Konnektivität. Magenta Telekom bietet Unternehmenskundinnen und -kunden komplette Einstiegspakete und maßgeschneiderte Lösungen für diese neue Arbeitswelt.

„Jedes Unternehmen, abhängig von Branche oder Unternehmensgröße, hat unterschiedliche Ansprüche an das digitale Arbeiten. In unserer Rolle als Enabler der Digitalisierung sind wir unseren Kundinnen und Kunden ein verlässlicher Partner und unterstützen Unternehmen dabei, die passende Home-Office-Lösung für ihre Ansprüche zu finden“, so Maria Zesch, CCO Business & Digitalization bei Magenta Telekom.

Das gebündelte Angebot beinhaltet einen Laptop HP ProBook 450 G7 (15,6“ LED Display, Intel i5, 8GB Arbeitsspeicher, 512 GB SSD) mit Windows 10 Pro 64 Bit, Microsoft 365 Business Standard (inkl. MS Teams) sowie unlimitiertes Internet mit bis zu 150 Mbit/s Download- und bis zu 30 Mbit/s Upload-Geschwindigkeit (inkl. fixer IP-Adresse). Inkludiert ist auch ein Mobiler Hotspot, mit dem bis zu acht Geräte zeitgleich ins Internet können. Alle Programme sind bereits vorinstalliert und betriebsbereit. Der Gesamtwert des Angebotes beträgt nach Listenpreis 2.260,- Euro, bei Magenta sind die ersten drei Monate kostenlos und dann sind es 69.99 Euro pro Monat bei einer Bindung von 24 Monaten. Hohe Anschaffungskosten fallen für Kunden weg und nach Ablauf der Vertragsdauer geht das Gerät ins Eigentum des Kunden über. Neben der Benutzerfreundlichkeit, wird Kunden die Organisation der Hardware erspart und Service aus einer Hand geboten – womit das Home Office sofort startklar ist.

Wird nur Internet benötigt, sind derzeit bei allen unlimitierten Business Internettarifen die ersten drei Monate gratis. Für kurzfristige Lösungen bietet Magenta Telekom das Produkt „Home Office Internet“ mit unlimitierten mobilem Internet ohne Mindestvertragsdauer an.