Produkte stapeln sich in den Lagern bis zur Decke

MediaMarkt macht „größten Lockdown-Sale aller Zeiten“

Die Branche | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 01.02.2021

Um Platz in den überfüllten Lagern zu schaffen, startete MediaMarkt am 31. Jänner einen zweiwöchigen „Super Sale“, bei dem zehntausende Produkte über den Onlineshop verschleudert werden. (Bild: MediaMarkt)

Die MediaMarkt-Lager sind „auf Grund des andauernden Lockdowns und den damit einhergehenden Marktschließungen“ überfüllt, wie der Elektroriese berichtet. „Um Platz zu schaffen“, wie es heißt, werden nun tausende Produkte seit 31. Jänner über den Onlineshop verschleudert.

Trotz Lockdown verzeichnet MediaMarkt laut eigenen Angaben auch weiterhin „ein reges Kundeninteresse“. Besonders in Produktgruppen, die das Home-Office, Home-Entertainment und den Küchen- bzw. Haushaltsbereich betreffen, sei die Nachfrage „anhaltend hoch“. Dies könne aber den Ausfall des stationären Handels nicht kompensieren, weswegen die Lager „mehr als gut gefüllt“ seien.

„Wir stehen vor der aktuellen Herausforderung, dass sich in unseren Lagern die Produkte bis zur Decke stapeln. Auch wenn unser Online-Geschäft sehr gut funktioniert, können wir bei weitem nicht alle Produkte verkaufen, die ursprünglich für unsere 53 Märkte vorgesehen waren. Unsere Herausforderung wird jetzt zum Gewinn für unsere Kunden! Um Platz zu schaffen für die neue Frühjahrsware, gibt es jetzt beim Super-Sale unglaubliche Preise auf Markenelektronik der aktuellen Saison!“, erklärt Richard Zweimüller, Vertriebsleiter bei Grund genug für MediaMarkt eine Abverkaufsschlacht zu starten, gestern am 31. Jänner 2021 ging es los. „Ganz nach dem Motto ‚Preise runter, Spaß rauf‘ warten zehntausende Abverkaufs-Produkte zu stark reduzierten Preisen!“, wirbt der Elektroriese.

„Ob neue Computer inklusive Equipment fürs Homeoffice, die besten Helfer für den Haushalt, neue Premium-Waschmaschinen oder XL TV-Geräte mit gestochen scharfer Bildauflösung und aktuelle Konsolen fürs Home-Entertainment Vergnügen – beim Super-Sale bietet MediaMarkt quer durch alle Warengruppen stark reduzierte Preise auf Produkte für Arbeit und Freizeit. Alle Angebote gelten solange der Vorrat reicht!“, so MEdiaMarkt in einer Aussendung.

Der Abverkaufswahnsinn findet zwischen 31. Jänner und 13. Februar im Onlineshop auf www.mediamarkt.at statt. „Click & Collect“ sei natürlich möglich wie das Unternehmen betont und auch gleich nochmal erklärt, wie es funktioniert: „Einfach im Onlineshop das gewünschte Produkt auswählen und mit der Abholbestätigung im nächstgelegenen Markt abholen. Wer Wartezeiten vor Ort vermeiden möchte, kann auch ganz einfach im Zuge der Onlinebestellung einen Abholtermin vereinbaren! Alle Informationen zur Marktabholung sind unter mediamarkt.at/collect nachzulesen.“