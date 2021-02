Technischer Vertriebsmitarbeiter im Außendienst (m/w) in Salzburg und Steiermark

Kathrein sucht Technischen Vertriebsmitarbeiter im Außendienst (m/w)

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 02.02.2021

Kathrein ist ein international führender Spezialist für zuverlässige, hochwertige Kommunikationstechnik und Innovations- und Technologieführer in der vernetzten Welt von heute – durch die Lösungs- und Servicekompetenz können Menschen weltweit kommunizieren, sich informieren und Medien nutzen. Zur Verstärkung des Teams wird ein/e Technische/r Vertriebsmitarbeiter/in im Außendienst für Salzburg und Steiermark gesucht.

Das Aufgabengebiet umfasst:

Nachhaltige Betreuung und Ausbau der Geschäftsbeziehung mit den Stammkunden

Akquisition von Neukunden

Erarbeitung von technischen Lösungen für SAT, TV- und CATV-Verteilanlagen sowie Mobilfunk-Gebäudeversorgungsprojekte

Angebotserstellung, Vertragsverhandlungen sowie Teilnahme an Ausschreibungen

Selbständige Durchführung von beauftragten Projekten: Planung und Konfiguration, Liefersteuerung sowie Überwachung der Implementierung

Zum Anforderungsprofil zählen:

Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung der Fachrichtung Elektrotechnik oder Nachrichtentechnik

Mind. 2 Jahre Berufserfahrung im Antennen/Telekommunikationsumfeld

Gute Kenntnisse im Projektmanagement

ERP-Kenntnisse sowie sicherer Umgang mit MS-Office (Word, Excel, PowerPoint)

Problemlösungskompetenz sowie eine selbständige Arbeitsweise im Außendienst

Kathrein bietet einen attraktiven Arbeitsplatz am Standort Salzburg, in einem wachstumsorientierten Familienunternehmen mit abwechslungsreichen Aufgaben und hohem Gestaltungsspielraum. Neben einem Firmenfahrzeug und einem Firmentelefon zur privaten Nutzung wird eine marktkonforme Entlohnung lt. KV Handel mit der Bereitschaft zur Überzahlung geboten, plus Bonus, abhängig von beruflicher Qualifikation und Erfahrung.

Interessenten senden ihre Bewerbung an matthias.zwifl@kathrein-gmbh.at.

Unternehmen Kathrein Kontakt KATHREIN Digital Systems Vertriebs GmbH

ZHd Herrn Matthias Zwifl

Gnigler Str. 56

5020 Salzburg

E-Mail: matthias.zwifl@kathrein-gmbh.at Link