Ab sofort drei zusätzliche Sender

Neu bei HD Austria: FOX, National Geographic und National Geographic Wild

Multimedia | 1 | | Wolfgang Schalko | 02.02.2021

HD Austria erweitert kontinuierlich sein Programm-Angebot und seine Streaming-TV-Dienste und bietet über 200.000 Kunden in Österreich eine überzeugende Vielfalt an TV-Sendern und praktische Zusatzfunktionen wie Restart und Replay.

HD Austria startet drei neue Sender: FOX, National Geographic und National Geographic Wild sind ab sofort auf der Satelliten- und Streaming-TV-Plattform empfangbar.

FOX, National Geographic und National Geographic Wild sind für Kunden mit HD Austria Kombi Paket via Internet auf dem HD Austria SAT-Receiver (MZ-101 oder MZ-102) und -Rekorder (MP-201), dem Samsung EVO-S SAT-Receiver und der HD Austria TV-App ab sofort verfügbar. Eine manuelle Sendersuche ist nicht notwendig, da sich die HD Austria Senderliste vollautomatisch aktualisiert und so immer auf dem neuesten Stand ist.

„Wir freuen uns sehr, das vielfältige TV-Angebot von HD Austria mit FOX, National Geographic und National Geographic Wild um drei weitere Sender mit erstklassigem Content zu erweitern. Als Teil der CANAL+ Gruppe, einem der weltweit führenden TV-Anbieter, profitieren wir von umfangreichen Ressourcen für Content- und Produktentwicklung und bauen unser lineares und nonlineares Angebot für österreichische Zuschauer kontinuierlich aus“, erklärt Martijn van Hout, Direktor von HD Austria und Country Manager für Österreich und Deutschland.

HD Austria Kunden genießen zuhause und unterwegs über 80 Sender in HD und Ultra HD, mehr als 40 zusätzliche Premium-Sender und können Sendungen ganz einfach per Knopfdruck neu starten, pausieren und tausende Filme aus der Online-Videothek abrufen. Die hybride HD Austria TV-App für Smart-TVs und mobile Geräte vereint lineares und nonlineares Fernsehen mit allen wichtigen österreichischen und deutschen Sendern, zusätzlichen Programmen sowie Restart, Replay und Video-on-Demand in einer benutzerfreundlichen Oberfläche. Damit können HD Austria Kunden fernsehen, wann, wo und wie sie wollen – zu Hause am Flatscreen, unterwegs am Smartphone, Tablet oder Laptop und sogar im Ausland. Ein weiterer Vorteil – vor allem für Familien – ist die Tatsache, dass die HD Austria TV-App auf bis zu fünf Endgeräten gleichzeitig genutzt werden kann.

FOX

FOX ist der Sender für mutiges und fesselndes Entertainment: mit internationalen preisgekrönten Erfolgsserien wie „The Walking Dead“ und „American Horror Story“ sowie Eigenproduktionen wie „Krieg der Welten“ definiert FOX die Grenzen guter Unterhaltung jeden Tag neu.

National Geographic

National Geographic bietet inspirierende Unterhaltung mit fesselnden Dokumentationen und Dokuserien auf Deutsch und im englischen Original. Hier erlebt der Zuschauer die Faszination und Einzigartigkeit dieser Welt. Mit vielfältigen Themen und unentdeckten Geschichten zeigt der Sender das Leben so eindrucksvoll, wie es wirklich ist.

National Geographic Wild

National Geographic Wild nimmt die Zuschauer mit an die unberührtesten Orte der Erde und zeigt die Welt der Tiere in allen Facetten. Der Sender lässt die Zuseher die letzten Geheimnisse der Natur entdecken, begeistert mit spektakulären Bildern der weltbesten Tierfilmer und mit Einblicken in die Wildnis, die es so nur bei National Geographic Wild gibt.