Amazon-Gründer Jeff Bezos tritt ab

Dominik Schebach | 03.02.2021 | 0 |

Wechsel bei Amazon: Unternehmensgründer und CEO Jeff Bezos zieht sich auf die Position des Aufsichtsratsvorsitzenden zurück.

1994 hat Jeff Bezos seinen Online-Bookstore gegründet. Daraus hat der 57jährige einen Online-Giganten aufgebaut, der heute als Kaufhaus für alles gilt. Mit Anfang des 3. Quartals will Bezos sich nun auf die Position des Aufsichtsratsvorsitzenden zurückziehen. Sein Nachfolger als CEO wird Andy Jassy, Leiter der Amazon Cloud-Services.

Der Wechsel an der Spitze des Online-Gigantens hat Bezos gestern in einem E-Mail an die Mitarbeiter sowie einer Presseaussendung des Unternehmens angekündigt: „Im kommenden Q3 werde ich die Rolle des Aufsichtsratsvorsitzenden von Amazon übernehmen und Andy Jassy wird CEO. In meiner neuen Rolle will ich meine Aufmerksamkeit auf neue Produkte und Initiativen konzentrieren.“

Als Bezos sein Unternehmen vor 27 gründete, hatte dieses noch keinen Namen und die am häufigsten gestellte Frage war „Was ist das Internet?“. Diese Frage musste er – zum Schaden des stationären Handels – nicht lange beantworten, wohl auch deswegen, weil zwischenzeitlich Amazon zu einem wahren Umsatzgiganten und Universalkaufhaus im Internet aufgebaut hat, der 1,3 Millionen Menschen beschäftigt. Gleichzeitig ist das Unternehmen beständig in neue Bereiche wie Logistik, Cloud Computin und Streaming sowie künstliche Intelligenz expandiert. – Und stieg dabei zeitweise zum reichsten Mann der Welt mit einem persönlichen Vermögen von 188 Mrd. Dollar auf.

Die Ablöse an der Spitze von Amazon kommt nicht ganz überraschend. Bei der Vorstellung der letzten Finanzresultate hatte Bezos den Wechsel an der Spitze angedeutet. Mit diesem Sommer soll es soweit sein. Andy Jassy, CEO der Amazon Cloud Services und langjähriger Weggefährte von Jeff Bezos, wird an die Spitze des Gesamtunternehmens aufsteigen.

Amazon hat sich als einer der großen Gewinner der Pandemie erwiesen. Allerdings hatte Bezos dafür auch wieder verstärkt ins Tagesgeschäft eingegriffen. Im vergangenen Quartal meldete des Online-Unternehmen einen Umsatz von 126 Mrd Dollar und einen Gewinn von 7,2 Mrd Dollar. Das Kundenprogramm Amazon Prime zählt 150 Millionen Mitgliedern.