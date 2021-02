Bedenken ernst nehmen

RTR, WBF und Ministerium starten 5G Gemeindeservice

Dominik Schebach | 05.02.2021 | 0 |

Der Ausbau von 5G wirft bei der Bevölkerung in den Gemeinden viele Fragen. Die Beantwortung der Fragen umfasst ein breites Spektrum und ist für die Gemeindevertreter nicht immer leicht. Deswegen haben nun RTR, der Wissenschaftliche Beirat Funk sowie das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (BMLRT) den Info-Hotspot „5G Gemeindeservice“ ins Leben gerufen.

Seit der Versteigerung der Mobilfunklizenzen nimmt der Ausbau der 5G-Infrastruktur an Fahrt auf. Es gibt allerdings auch kritische Stimmen, die der Einführung von 5G mit Skepsis und Sorge entgegenblicken. „Gerade Bürgermeister und Bürgermeisterinnen oder Gemeindebedienstete sind oftmals die allererste Anlaufstelle für verunsicherte Bürgerinnen und Bürger, wenn es um Fragen zum 5G-Ausbau geht. Daher haben wir auf unserer Website den Info-Hotspot ‚5G Gemeindeservice‘ eingerichtet und möchten damit den Ängsten und Sorgen mit validen, fundierten Informationen begegnen“, so RTR-GF Klaus M. Steinmaurer, zur Vorstellung der Initiative der RTR, des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (BMLRT) sowie des dort angesiedelten Expertengremiums Wissenschaftlicher Beirat Funk (WBF).

Die Fragen mit denen die Gemeindevertreter konfrontiert werden können, umfassen ein weites Spektrum. Eine Beantwortung fällt hier nicht immer leicht, zumal es sehr viele Vorurteile gibt. Viele dieser Fragen wurden in der Vergangenheit an das BMLRT, den WBF oder die RTR weitergereicht. Anhand der gestellten Fragen wurden laut Steinmaurer jene 5G-Themen ausgearbeitet, die besonders häufig an die Behörden herangetragen werden.

„Die involvierten Expertinnen und Experten von BMLRT, WBF und RTR stellen dabei sicher, dass die Fragen sachlich korrekt, wissenschaftlich fundiert und – das ist uns ganz besonders wichtig – allgemein verständlich beantwortet werden“, so Steinmaurer. Das ‚5G Gemeindeservice‘ richtet sich in erster Linie an Vertreterinnen und Vertreter von Gemeinden, aber auch an alle anderen Interessierten. Die Liste der FAQs ist auf der Website der RTR unter https://www.rtr.at/5GGemeindeservice veröffentlicht und wird ständig erweitert.

„Es ist wichtig, dass Bürgermeisterinnen und Bürgermeister auf Basis von Fakten Auskünfte zum 5G-Ausbau geben können“, ergänzt Telekomministerin Elisabeth Köstinger. „Größtmögliche Transparenz, wissenschaftliche Erkenntnisse und einfache Antworten auf die häufigsten Fragen der Menschen sind Voraussetzung dafür, dass wir den 5G-Ausbau vorantreiben und die Datenverbindungen verbessern können.“