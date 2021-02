Handelsverband zur Wiedereröffnung des Nonfoodhandels

Kostenfreie Covid-19-Hinweis-Schilder für den Handel

08.02.2021

Der Handelsverband hat neue Corona-Hinweis-Plakate mit einer Illustration der empfohlenen Schutzmaßnahmen und Hygiene-Vorschriften anfertigen lassen und stellt diese allen heimischen Händlern kostenfrei zum Download zur Verfügung. (Bild: Sujet Handelsverband)

34 Einkaufstage gingen im Non-Food-Handel im dritten harten Lockdown verloren. Seit heute haben wir einen Lockdown „light“. Das heißt 22.500 Geschäfte durften wieder öffnen. Die Händler seien für einen Kundenansturm gerüstet, sagt der Handelsverband, der allen heimischen Händlern kostenfreie Covid-19-Hinweis-Schilder zur Verfügung stellt.

Heute ist Ende des dritten harten Lockdowns. Rund 22.500 stationäre Händler durften ihre Geschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mehr als 9 Mio. m² unter strengen Auflagen wieder aufsperren. Auch körpernahen Dienstleistungen durften öffnen, wohingegen die Gastronomie und Hotellerie weiterhin geschlossen bleiben müssen.

Spät aber doch bekomme der heimische Non-Food-Handel damit die lang ersehnte Hilfe zur Selbsthilfe, immerhin sei bereits fast ein Drittel der Händler coronabedingt von Zahlungsunfähigkeit betroffen, wie Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will, erklärt: „Die Gesundheit der Kunden und Mitarbeiter steht an erster Stelle, sie wird durch strenge Sicherheitsvorkehrungen gewährleistet. Die heimischen Händler haben umfassende Hygienemaßnahmen implementiert, damit einem geordneten Aufsperren und einem sicheren Einkaufserlebnis nichts im Wege steht. Die Öffnungszeiten wurden von frühestens 06:00 bis spätestens 19:00 festgelegt. Für alle Kunden besteht die Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen. Für die Kundenbereiche im gesamten Handel gilt ein Mindestabstand von 2 Meter sowie eine Beschränkung von 20m2 pro Kunde sowie.“

Bedenken entkräftet

„Etwaige Bedenken, die Wiedereröffnung der Geschäfte könnte die Corona-Fallzahlen nach oben treiben, wurden mittlerweile durch diverse wissenschaftliche Studien entkräftet“, sagt Rainer Will. Und: „Der Handel ist kein Corona-Hotspot, dafür sind die Aufenthaltsdauern zu gering und der Kundenkontakt zu lose. Auch in den Untersuchungen der AGES konnte keine Clusterbildung in den Geschäften nachgewiesen werden, das Infektionsgeschehen spielt sich vielmehr im privaten Haushaltsbereich ab. Daher hoffen wir auf eine dauerhafte Öffnung, denn einen vierten harten Lockdown würden viele Händler wirtschaftlich nicht überleben.“

20m2-Begrenzung sorgt für Kritik

Die Begrenzung von 20m2 pro Kunde sei umstritten, wie Rainer Will berichtet. Diese gilt ja ab heute auch für den Lebensmitteleinzelhandel und weitere systemrelevante Betriebe, da es seitens des Gesundheitsministeriums Bedenken betreffend den Gleichheitsgrundsatz gab. „Gerade in Stoßzeiten wird dies in kleineren Filialen in Ortskernen ein besonderes Augenmerk erfordern. Die betroffenen Händler bereiten sich bestmöglich auf die neu geltenden Regeln vor und hoffen noch auf eine Anpassung, nachdem gerade die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung stets reibungslos funktioniert hat, der Mindestabstand von 1 auf 2 Meter erhöht und FFP2-Masken ausgegeben wurden.“

Kostenfreie Corona-Hinweis-Plakate

Auf vielfachen Wunsch seiner Mitglieder hat der Handelsverband neue Corona-Hinweis-Plakate mit einer Illustration der empfohlenen Schutzmaßnahmen und Hygiene-Vorschriften anfertigen lassen. Alle heimischen Händler können die Sujets kostenfrei downloaden und in den eigenen Geschäften anbringen. Mehr dazu unter www.handelsverband.at/publikationen/corona-hinweis-schilder

Auch hier im Download-Bereich finden Sie die vom Handelsverband zur Verfügung gestellten Corona-Hinweis-Plakate in den Größen A3 und A4 zum Runterladen.