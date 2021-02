Hin zum eleganten Wohnmöbel

NEFF Collection jetzt auch mit Graphit-Grey

Hausgeräte Bilder | 0 | | Dominik Schebach | 09.02.2021 |

Offene Küchen stellen auch besondere Anforderungen an das Design der Küchengeräte: Die NEFF Collection präsentiert sich deswegen nun auch in Graphit-Grey.

Die NEFF Collection soll die Benutzer durch einzigartige Ausstattungsmerkmale, anspruchsvolle Gestaltung und intelligente Funktionen begeistern. Jetzt präsentiert die Marke ihre exklusive Einbaugeräte in einer neuen Farbe: Graphit-Grey

„Ein offener Grundriss prägt immer mehr Wohnräume. Da wächst der Anspruch an das harmonische Miteinander von Möbeln und Geräten. Mit der NEFF Collection in Graphite-Grey bieten wir einen hochwertigen Look, der durch seine reduzierten Lichtreflexionen überzeugt und sich in zeitgemäße Küchengestaltungen einfügt. Weg von der Erscheinung eines Arbeitsgerätes, hin zum eleganten Wohnmöbel.“

Passend zum aktuellen Wohntrend, bei dem unterschiedliche Grautöne ein elegantes Understatement vermitteln sollen, bilden die Einbaugeräte von NEFF in der neuen Farbe so eine stimmige optische Einheit. Die Lisenen, Blenden und Griffe der Backöfen und Kompaktgeräte, Wärmeschubladen, Einbau-Kaffeevollautomat und Schrägessen sind in einem dunklen Graphit-Ton gestaltet. Damit erfüllen sie zudem den Wunsch nach weitgehender Harmonie zwischen Küchenfronten und Geräten. Zudem ist das dunkle Grau so neutral und vielseitig, dass es praktisch in jede Küche passt – ähnlich wie der Küchenklassiker Weiß – dabei bringt es aber deutlich mehr Tiefe und Charakter ins Spiel.

Innere Werte

Während sich die NEFF Collection äußerlich neu präsentiert, können Fans innerer Werte beruhigt sein: Die ikonischen Ausstattungsmerkmale, die bei NEFF einzigartig sind, bleiben. Der NEFF-Klassiker der Slide&Hide-Tür ist auch bei den Backöfen in Graphite-Grey state of the art. Der mitdrehende Griff und die voll versenkbare Tür halten noch immer, was sie versprechen: volle Bewegungsfreiheit rund um den Backofen, leichten Zugriff auf das Gargut und viel Flexibilität beim Einbau. Auch die von NEFF entwickelte und bis heute bewährte CircoTherm Heißluft sorgt weiterhin für besonders gleichmäßige Brat- und Backergebnisse. Schrägessen wiederum begeistern mit Leistungskraft und sensor-basierter Steuerung, und der Kaffeeautomat mit vielseitigem Kaffeegenuss in Barista-Qualität.

SeamlessCombination

Die NEFF Collection in Graphite-Grey interpretiert Stilgefühl und Sinn für Details auf neue, moderne Weise. Verstärkt wird dieser Eindruck durch die SeamlessCombination, die es nur von NEFF gibt. Mit dieser einzigartigen Entwicklung können zwei Geräte übereinander nahtlos zu einer stilvollen Einheit verbunden werden. Die seitlichen, durchgängigen Edelstahl-Lisenen sind jetzt auch in Graphite-Grey erhältlich und sorgen, dank maximaler Reduktion, beim Einbau in die Küche für die perfekte Inszenierung der Geräte.