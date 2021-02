Das gemeinsame Kochen und Essen feiern

KitchenAid: „Honey“ ist Farbe des Jahres 2021

Kleingeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 10.02.2021

Die neue KitchenAid-Farbe „Honey“.

KitchenAid präsentiert mit „Honey“ die neue Farbe des Jahres 2021. Der kräftige und warme Farbton soll das Zusammensein hervorheben und Liebenswürdigkeit sowie Gemütlichkeit in die Küche bringen.

„Honey“ erweitert die berühmte Farbpalette des Küchengeräteherstellers KitchenAid und soll Wärme sowie das Wir-Gefühl in die eigenen vier Wände bringen. „Inspiriert durch das besondere Gefühl des Zusammenseins, erinnert Honey an unsere Gemeinschaftsstärke und die Freude, die durch das Miteinander entsteht. Bei diesem Farbton dreht sich alles um den Genuss und das Beisammensein – Honey verbindet und bringt die Süße des Lebens in unser Zuhause“, beschreibt der kultige Küchengerätehersteller.

Als Mischfarbe aus Rot und Gelb ist Orange ein Synonym für Licht und Wärme. Orange steht für das Leben und Fröhlichkeit. Die neue KitchenAid-Farbe „Honey“ ist zudem mit einem zusätzlichen Hauch Gold versehen. Man findet die neue Farbe sowohl auf der ikonischen Küchenmaschine als auch auf dem K400 Standmixer.

Artisan K400 Standmixer, 5KSB4026EHY, 329 Euro UVP

Artisan Küchenmaschine 4,8L, 5KSM175PSEHY, 699 Euro UVP