Unter der Eigenmarke RS PRO

RS Components: Umfangreiches Sortiment an tragbaren Messgeräten

E-Technik | 0 | | Wolfgang Schalko | 10.02.2021

Das RS Eigenmarkenprogramm umfasst Digitalmultimeter, Spannungs-/ Stromkalibratoren, Isolationstester, Temperaturkalibratoren und Spannungsanzeiger

RS Components (RS), Handelsmarke der Electrocomponents plc (LSE:ECM), ein globaler Omni-Channel Lösungspartner für Industriekunden und Lieferanten, kann auf ein umfangreiches Angebot an tragbaren Test- und Messinstrumenten der Eigenmarke RS PRO verweisen. Es eignet sich besonders für Ingenieure und Techniker im mobilen Einsatz. Das Sortiment besteht aus präzisen und ergonomisch gestalteten Geräten, die Messungen und Kalibrierungen ermöglichen. Die Spanne reicht von Handmultimetern und Messzangen bis zu Spannungsanzeigern und schließt sämtliches erforderliches Zubehör mit ein.

Für den Zugang zu nur unter großem Aufwand oder allgemein schwer zugänglichen Bereichen verfügt das Zangenmessgerät DT-388 von RS PRO über eine flexible Schlaufe, die sich mühelos um Hindernisse herumwinden lässt. So kann der Techniker auch einen Messwert von einem Draht abnehmen, ohne ihn zu berühren. Gegenüber anderen Methoden bedeutet dies einen deutlichen Gewinn an Sicherheit und Bequemlichkeit. Das Gerät verfügt über einen eingebauten Datenlogger, der Wechselstrom mit einer hohen Präzision zwischen 0,5 A und 3000 A messen kann. Messdaten lassen sich in Echtzeit über Bluetooth auf einen Laptop übertragen. Durch das große hintergrundbeleuchtete LCD-Display sind Messwerte auch in schlecht beleuchteten Umgebungen leicht ablesbar. Die RS PRO-Messzange entspricht den Sicherheitsnormen EN61010-1, EN61010-2-032 sowie EN61326-1 und erfüllt die Überspannungsanforderungen Cat III und Cat IV. RS liefert das Gerät mit zwei AAA-Batterien, einer Anwendungssoftware und einer Tragetasche.

Zu den tragbaren Test- und Messgeräten von RS PRO gehört auch das RS ​​PRO Isolationsprüfgerät RS5505, mit dem Techniker prüfen können, ob die Kabelisolierung sicher ist und nach Abschluss der elektrischen Arbeiten unbeschädigt bleibt. Das digitale Multimeter RS14 von RS ​​PRO wiederum ist ein nützliches Instrument zur Messung von Kapazität, Spannung, elektrischem Strom und Widerstand. Es verfügt auch über eine Dioden- und Durchgangsprüfung. Das speziell für HLK-Ingenieure entwickelte digitale Multimeter RS Pro S2 bietet Kapazitätsmessungen, wählbare Frequenzmessungen sowie Temperaturmessungen und stellt über Bluetooth eine Verbindung zur RS PRO Connect-App her.

Alle RS PRO-Geräte und -Ausrüstungsgegenstände wurden einer anspruchsvollen Konformitäts- und Qualitätsprüfung unterzogen, um Qualität und Haltbarkeit und sicherzustellen. Daher sind sie auch mit dem RS PRO Seal of Approval versehen.

Das RS PRO-Sortiment tragbarer Test- und Messgeräte liefert RS in der EMEA-Region.