„Lieferando.at movie weeks“

Sky Österreich und Lieferando.at starten Kooperation

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 10.02.2021

Im Aktionszeitraum 12. bis 28.02.2021 schenkt Lieferando.at in Österreich seinen Konsumenten bei jeder Bestellung ab 20 Euro einen Sky X Fiction & Live TV Gutschein für einen Monat. (© Lieferando.at / Sky)

Am Freitag, den 12. Februar, startet eine österreichweite, mehr als zweiwöchige Kooperation zwischen Lieferando.at und Sky. Die beiden Partner bieten dabei allen Entertainment-Fans, die via Lieferando.at für mindestens 20 Euro Essen bestellen, zusätzlich einzigartiges Entertainment via Sky X.

So läuft die Aktion: Jeder Konsument, der in der Lieferando.at App oder auf der dazugehörigen Website im Aktionszeitraum 12. bis 28.02.2021 eine Bestellung im Wert von mindestens 20 Euro tätigt, bekommt automatisch einen Gutschein für einen Monat Sky X Fiction & Live TV geschenkt. Die Konsumenten erhalten ihren Sky X Individualcode und alle Informationen zur Anmeldung, sofern sie den Lieferando.at Newsletter abonniert haben, umgehend nach ihrer Bestellung per E-Mail übermittelt.

„Essen und Entertainment passen bestens zusammen. Gerade in der aktuellen Zeit zuhause ist es umso schöner, wenn Lieferando.at beides in einer Bestellung nach Hause liefert“, so Lieferando-Sprecher Oliver Klug.

Martin Sturdik, Head of Distribution & Commercial Partnerships, Sky Österreich, ergänzt: „Wir freuen uns sehr darüber, für die Lieferando.at Konsumenten und Streaming-Fans so einen ’schmackhaften Deal‘ bereitstellen zu können. Speziell in diesen herausfordernden Zeiten sind Zusammenhalt und Kreativität ja wichtiger denn je. Gemeinsam mit Lieferando.at bieten wir deshalb bei dieser Aktion einen besonders einfachen und flexiblen Zugang zum einzigartigen Sky Programm. Nun wünschen wir allen viel Spaß mit den besten Serien, Filmen, Dokumentationen & Shows auf Sky X!“

Streamingdienst Sky X – Fernseh-Erlebnis smart & flexibel

Sky X ist ein Internet-basiertes Entertainment-Angebot von Sky Österreich. Dabei genießen die Abonnenten nicht nur die Inhalte aus dem Sport- und Fiction-Bereich oder Flexibilität wie die monatliche Kündbarkeit, sondern auch 24/7 live & On Demand smart Streaming, mit allen Lieblings-Channels, dem besten Live-Sport, Serien, Movies, alles von Sky und das Beste aus dem Free-TV in einem Angebot.