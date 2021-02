275.000 zusätzliche Haushalte

A1 Glasfasernetz ist 2020 um 6.500 Kilomter gewachsen

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 15.02.2021

Rund 280 Gemeinden hat A1 im vergangenen Jahr mit seinem Glasfaser-Ausbau erschlossen. (© A1)

Seit Anfang des vergangenen Jahres hat A1 sein Glasfasernetz in rund 280 Gemeinden Österreichs ausgebaut. Dabei wurde das Netz laut Betreiber um rund 6.500 Kilometer erweitert. Das Versorgungsgebiet umfasst damit laut A1 um mehr als 275.000 zusätzliche Haushalte.

„Die Digitalisierung hält Einzug in alle Lebensbereiche, verändert unsere Arbeitswelt und erleichtert unser Leben. Daher gehört der schnelle und flächendeckende Ausbau der digitalen Infrastruktur zu den wichtigsten Voraussetzungen einer erfolgreichen Entwicklung unserer Lebensräume“, erklärt dazu A1 Österreich CEO Marcus Grausam. „Um einen raschen und umfassenden Ausbau des A1 5Giganetzes zu ermöglichen, investiert A1 jährlich rund eine halbe Milliarde Euro in den Ausbau der digitalen Infrastruktur. Damit übernehmen wir die Verantwortung dafür, dass die Voraussetzungen der digitalen Ansprüche von Morgen geschaffen werden.“

Laut A1 CEO setzt der Betreiber auf einen umfassenden und großflächigen Glasfaser-Ausbau, von dem möglichst viele Menschen in den Städten genauso wie in ländlichen Gebieten profitieren sollen. So werden Neubauten und Gewerbeparks direkt an das Glasfasernetz angebunden. Während in Städte die Glasfaser bis zum Gebäude gezogen wird (Fiber to the Building – FTTB), kommt in ländlichen Gebieten FTTC (Fiber tot the Curb – FTTC) zum Tragen. Gleichzeitig dient das Glasfasernetz als Basis für den weiteren Ausbau von 5G.

“Das A1 Glasfasernetz ist das mit Abstand größte Breitbandnetz Österreichs. Mit einer Gemsamtlänge von mehr als 61.000 Kilometern versorgen wir Städte, Industriegebiete und auch den ländlichen Raum mit ultraschnellem Internet. Darüber hinaus ist das Glasfasernetz auch die Grundlage für die neue Mobilfunkgeneration 5G“, so A1 CTO Alexander Stock. „Denn nur durch die Anbindung von 5G Sendestationen an Glasfaser wird utraschelles mobiles Internet möglich. Unser Ziel ist es, dass jede und jeder in Österreich von den umfassenden Möglichkeiten der Digitalisierung profitiert. Daher nutzen wir alle uns zur Verfügung stehenden Ressourcen und Technologien, um den Glasfaserausbau in ganz Österreich so schnelll wie möglich umzusetzen.“