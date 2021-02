Top-Serie bekommt Zuwachs

Ab sofort erhältlich: Metz Topas OLED in 48 Zoll

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 16.02.2021

Perfektion in neuer Größe: der Metz Topas OLED in 48 Zoll.

Die Topas-Familie bekommt Zuwachs: Mit der lang ersehnten 48-Zoll-Bildschirmgröße mit OLED-Bildtechnologie bringt der Topas herausragende Bildqualität nun auch in kleinerer Größe ins Haus – manchmal ist weniger eben mehr.

Für all jene, die auf überragende Bildqualität dank OLED-Technologie nicht verzichten wollen, aber nicht über den Raum für eine 55 oder 65 Zoll-Bildschirmgröße verfügen, gibt es nun die lang ersehnte Alternative in 48 Zoll. Damit ist Metz einer der ersten Hersteller, der ein OLED-TV-Modell in dieser begehrten Zollgröße anbietet.

OLED-Bildtechnologie mit HDR und 10Bit Farbtiefe

OLED-Bildqualität in UHD-Auflösung (3840 × 2160 Pixel) bringt mit dem Metz Topas überragende Schärfe und Detailtreue ins Wohnzimmer. HDR mit 10Bit Farbtiefe sorgt dabei für eine brillante Farbdarstellung und beeindruckenden Kontrast. In OLED-Panels kommen 33 Millionen Subpixel zum Einsatz, welche alle einzeln ansteuerbar sind. Zur Darstellung von echtem Schwarz können dunkle Bildbereiche pixelgenau abgeschaltet werden, was besonders kontraststarke Bilder mit lebensechten Farben erzeugt. Die OLED-Technik ermöglicht zudem eine schlanke Bauweise für ein puristisches und ästhetisches Design.

Klang erster Klasse

Auch in puncto Akustik ist der Topas OLED einzigartig. Die Ingenieure aus Zirndorf erwecken mit der eigens entwickelten Soundtechnologie MetzSoundPro Bilder auch klanglich zum Leben. Dank einer aufwendigen Innenkonstruktion und individueller Ansteuerung der Lautsprecher bringt er ein absolut klares und volles Klangbild mit feinen Nuancen in den Raum: Das 3-Wege-Teilaktivsystem liefert über sechs Lautsprecher und einen zusätzlichen Subwoofer mit einer beeindruckenden Leistung von insgesamt 90 Watt druckvollen Sound.

Zahlreiche Komfortfunktionen wie beispielsweise der integrierte Digitalrecorder mit 1 TB Aufnahmekapazität, Bluetooth und Twin-Multi-Tuner komplettieren dieses Premium-Gerät.

Der neue Metz Topas TY91 OLED twin R in 48 Zoll ist ab sofort zum Preis von 2.599 Euro (UVP) verfügbar. Die 55- und 65-Zoll-Varianten des Topas OLED sind für 2.999 bzw 3.999 Euro erhältlich.