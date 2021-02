Optimales Motorsport-Erlebnis mit Sky Q

Sky: „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion kommt auch bei Formel 1

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 16.02.2021

Mit der „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion lassen sich Schlüsselmomente jederzeit noch einmal per Knopfdruck aufrufen.

Am 28. März schalten die Ampeln erstmalig wieder auf Grün, wenn die Formel 1 in Bahrain in die neue Saison startet. Nur auf Sky sehen die Motorsportfans in Österreich alle 23 Rennwochenenden – vom ersten Training bis zum Rennen am Sonntag. Allen Sky Q Kunden mit Sport-Paket bietet Sky ab der kommenden Saison einen besonderen Service und führt die – bei den Fußball-Übertragungen bewährte und viel genutzte – „Was hab‘ ich verpasst?”-Funktion auch bei allen Qualifyings und Rennen der Formel 1 ein.

Mit Sky Q verpassen Formel-1-Fans künftig keinen Start und keine entscheidende Rennszene mehr. Mit der „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion können Schlüsselmomente während der Live-Übertragung jederzeit auf Knopfdruck abgerufen werden. Mit der Bild-in-Bild-Funktion können die Zuschauer den aktuellen Rennverlauf jederzeit im Auge behalten. Nach Aufruf der jeweiligen Highlight-Szene schaltet Sky Q nahtlos zurück und zeigt das Live-Rennen wieder im Vollbildmodus.

Charly Classen, Executive Vice President Sport bei Sky Deutschland: „Mit Sky Q erleben Motorsportfans die Formel 1 völlig neu. Ein großes Highlight wird die beliebte ‚Was hab ich verpasst?‘-Funktion sein, die heute schon für viele Fußballfans unverzichtbar ist. Und das ist nur der Anfang.“

Sky zeigt ab der Saison 2021 in Österreich alle Rennen

Nur auf Sky erleben die österreichischen Motorsport-Fans alle 23 Rennen hautnah in der Formel 1. Sky wird ab der Saison 2021 alle 23 Formel 1 Wochenenden live in Österreich übertragen – vom ersten Training bis zum Rennen am Sonntag. Zudem überträgt Sky alle Sessions der Formel 2 und Formel 3 sowie alle Rennen des Porsche Supercup live. Darüber hinaus zeigt Sky sämtliche Rennen und die meisten Qualifyings auch in brillianter Ultra HD Bildqualität und ohne Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens. Mit „Sky Sport F1“ hat der Motorsport ein neues Zuhause: Noch vor Saisonbeginn bringt Sky den ersten linearen Formel 1-Sender im österreichischen Fernsehen an den Start.