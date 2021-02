Branchenführende OLED-TVs, neue QNED Mini-LED- und verbesserte NanoCell-Fernseher

LG startet weltweiten Rollout des 2021er-TV-Lineups

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 17.02.2021

Am oberen Ende des LG-Sortiments stehen auch heuer wieder die OLED-TVs.

LG Electronics (LG) kündigt die globale Markteinführung seines TV-Lineups für das Jahr 2021 an. Die erweiterte Produktreihe mit neuen OLED-, QNED-Mini-LED- und NanoCell-Fernsehern bietet Konsumenten eine größere Auswahl als je zuvor. Die umfassende Kollektion garantiert ein außergewöhnliches Home-Entertainment-Erlebnis und umfasst ein breites Spektrum an Bildschirmgrößen – von den kompaktesten 43 Zoll bis hin zu den neuen 83 Zoll und den faszinierenden 88 Zoll. Damit hat LG für jede Raumgröße und für alle Nutzerbedürfnisse den perfekten TV.

Die 2021 OLED-Fernseher von LG (Serien Z1, G1, C1, B1, A1) verfügen über selbstleuchtende Panels, die eine ultrascharfe, hochrealistische Bildqualität und fließende, natürliche Bewegungen erzeugen, sowie über ein auffallend schlankes Design, das zu jedem Einrichtungsstil passt. Alle Modelle der G1-Serie sind mit der neuen OLED evo-Technologie ausgestattet, dem nächsten Schritt in der Evolution der OLED-TVs. Die evo-Technologie liefert eine bessere Leuchtkraft für höhere Helligkeit und kraftvolle Bilder mit erstaunlicher Klarheit, Detailtreue und Realismus. Die C1-Serie ist die beliebteste OLED-TV-Reihe von LG. Sie bietet die meisten Bildschirmgrößen, um den unterschiedlichsten Nutzerbedürfnissen und Räumlichkeiten gerecht zu werden, angefangen beim platzsparenden 48-Zoll-Gerät bis hin zum ausladenden 83-Zoll-Gerät. Für Kunden, die einen preisgünstigeren Einstieg in die Welt der OLED-Fernseher suchen, sind die LG B1- und A1-Serien genau das Richtige.

Die QNED Mini-LED-Fernseher sind eine spannende Neuigkeit für das Jahr 2021 und heben die Bildqualität von LCD-Fernsehern auf ein höheres Level. Das 8K Modell QNED99 sowie das 4K Modell QNED9 verwenden die Quantum Dot NanoCell-Technologie von LG und Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung, um tiefere Schwarztöne, lebendigere, präzisere Farben und einen höheren Kontrast als bei herkömmlichen LCD-Fernsehern zu erzielen. Der LG QNED Mini LED-Fernseher setzt einen neuen Standard in der Kategorie der LCD-Fernseher. Die Kombination aus der neuen NanoCell Plus-Technologie und Quantum Dot liefert optimierte Rot- und Grüntöne, während die blaue Wellenlänge von der LED abgestrahlt wird. So genießt der Nutzer exzellente HDR-Bildqualität und ein weitaus immersiveres Seherlebnis.

Von der gesamten LG 2021 TV-Reihe bieten die neuen NanoCell 8K- und 4K-Fernseher die größte Auswahl an 8K- (Modelle NANO99, NANO 96) und 4K-Geräten (Modelle NANO92, NANO91, NANO88, NANO86, NANO81, NANO80, NANO77, NANO75). Alle Modelle sind mit der LG NanoCell-Displaytechnologie ausgestattet, die mit Hilfe von Nanopartikeln Farbverunreinigungen herausfiltert. Das Ergebnis sind lebensechte Bilder, die den Betrachter tiefer in seine Lieblingsfilme, -sportarten und -sendungen hineinziehen.

Über die hervorragende Bildqualität hinaus bieten alle 2021 Premium-Fernseher von LG ein beeindruckendes Home-Entertainment-Erlebnis durch Kompatibilität mit den neuesten Standards und Inhaltsformaten sowie brandneue Merkmale und Funktionen, die einen zusätzlichen Mehrwert bieten. Mit Unterstützung für Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, HDR10 PRO und Filmmaker Mode erwecken die diesjährigen Fernseher die neuesten Filme, TV-Serien und Dokumentationen durch Bild und Ton in höchster Qualität zum Leben.

Darüber hinaus hat die internationale Produktprüfungsagentur Intertek den LG OLED-Fernsehern eine 100-prozentige Farbtreue bescheinigt, was die Wahrnehmung des Betrachters auf ein neues Niveau hebt. Und für den ultimativen Komfort der Zuschauer sind LG OLED-Fernseher dank der Low Blue Light-Zertifizierung des TÜV Rheinland und der Flicker-Free-Zertifizierung der Underwriters Laboratories auch augenschonend.

Der neue Game Optimizer verbessert das Premium-Gaming-Erlebnis, für das LG TVs bekannt sind. Er wendet automatisch die besten Bildeinstellungen an, je nachdem, welche Art von Spiel der Nutzer gerade spielt: Ego-Shooter, Rollenspiel oder Echtzeitstrategie. Und für Sportfans ist es mit Sports Alert einfacher denn je, über ihre Lieblingsligen und -mannschaften auf dem LG TV auf dem Laufenden zu bleiben, während OLED Motion Pro jeden spannenden Moment und jedes wichtige Spiel in unglaublicher Klarheit darstellt. Mit Bluetooth Surround Ready können LG TVs drahtlos mit mehreren Bluetooth-Lautsprechern verbunden werden, um einen kraftvollen, nuancierten Klang zu liefern. So wird jedes Geräusch auf dem Spielfeld originalgetreu wiedergegeben, um das Gefühl zu vermitteln, im Stadion zu sein.

Jedes Modell der LG TV-Reihe 2021 unterstützt die fortschrittliche HDMI 2.1-Funktion „Enhanced Audio Return Channel” (eARC), die den Anschluss des Fernsehers an ein Soundsystem vereinfacht und gleichzeitig den Ton optimiert. Ebenfalls unterstützt wird der Automatic Low Latency Mode (ALLM), der für nahtloses Gaming und nahezu verzögerungsfreies Fernsehen sorgt. Ausgewählte LG TV-Modelle unterstützen auch eine Vielzahl anderer HDMI 2.1-Funktionen.

Die meisten der diesjährigen Fernseher sind mit dem neuesten intelligenten Prozessor von LG ausgestattet, dem α (Alpha) 9 Gen 4 AI. Durch die Integration von verbessertem Deep Learning steigert der aktualisierte Prozessor die Upscaling-Leistung, sodass Inhalte jeglicher Qualität auf den hochauflösenden Bildschirmen der neuen Fernseher scharf und detailliert aussehen. Der α9 Gen 4 optimiert die visuelle Ausgabe, indem er präzise Anpassungen in Abhängigkeit von der Lichtmenge in jeder Szene, dem Genre des abgespielten Inhalts und den Umgebungsbedingungen in der Betrachtungsumgebung vornimmt.

Die Bildqualität wird durch LG AI Picture Pro weiter verbessert. Es erkennt die Objekte auf dem Bildschirm und verarbeitet sie unabhängig voneinander, um jeder Szene Dreidimensionalität und Tiefe zu verleihen. Zusätzlich mischt AI Sound Pro Zweikanal-Audio zu virtuellem 5.1.2-Surround hoch, während die automatische Lautstärkeanpassung für eine gleichbleibende Lautstärke beim Umschalten zwischen Kanälen oder Streaming-Apps sorgt.

Das Benutzererlebnis der neuesten LG-Fernseher ist dank webOS 6.0, der neuesten Version der intuitiven Smart-TV-Plattform des Unternehmens, bequemer denn je. Die neue webOS-Benutzeroberfläche wurde für 2021 überarbeitet und verfeinert: Sie bietet jetzt einen schnelleren Zugriff auf Apps sowie eine unkomplizierte Suche nach Inhalten mit personalisierten Empfehlungen. Die neu gestaltete Magic Remote verfügt über spezielle Kurzwahltasten für beliebte Content-Anbieter, mit denen Nutzer mit nur einem kurzen Tastendruck zu ihren Lieblingsdiensten springen können.

Ausgewählte TV-Serien, -Modelle und -Größen werden im ersten Quartal bei den teilnehmenden Einzelhändlern eingeführt und im Laufe des Jahres fortgesetzt, wobei spezifische Termine und Aufstellungen vor Ort bekannt gegeben werden.